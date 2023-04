“Depois que o Tribunal de Apelação emitir o novo veredicto, a Juventus pode entrar com um novo recurso. Em termos de salários, o acordo judicial é o que leva a isso.”

convidado no Sky Sports Studios, Fábio Tefflli avaliou os processos judiciais da Juventus: “Durante a semana, o comitê de garantia anulou a decisão -15 e a revogação foi com adiamento porque não considerou satisfatórias as razões dadas. Recordamos que Chen pediu 9 pontos e a Juventus sancionou 15 pontos.” O Tribunal Federal de Recursos terá que reeditar esta sentença, mas o que acontece neste momento? Em cerca de quinze dias, as razões para o colégio chegarão, e voltaremos ao Tribunal Federal de Recursos, que emitirá uma nova decisão e a Juventus ainda vai poder recorrer à garantia colegial e ninguém disse isso.

Na segunda linha de salários, a Juventus pode apresentar notas de defesa até 17 de abril e decidir se defender ou propor um acordo, mas a primeira sentença segue para assuntos próprios. A Juventus pode pedir a delação premiada antes da remessa que, se chegar, chegará na primeira semana de maio e poderá pedir metade da pena prevista, caso contrário, após a remessa e só poderá pedir desconto de um terço do A sentença. No entanto, ao propor um acordo, ele deve desmentir a linha da empresa sempre alegando ter agido corretamente, mas se ele fizer o acordo antes de mais da metade da penalidade ter sido atribuída, o acordo não passará de uma quadra esportiva, mas de o presidente da FA. Essa assessoria deve ser dada retirando as defesas da Juventus que ainda não sabem os motivos da garantia fiança, sendo que a delação premiada só pode ser aplicada em caso de reincidência. Mas isso vai fechar tudo antes do final do torneio.