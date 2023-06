Jannik Sener abandona após um set: Bublik vai às meias-finais, pelo cartão azul de Wimbledon

más notícias para Yannick Pecador! Tirol do Sul desistiu das quartas de final do ATP 500 em Halle devido a um problema muscular, uma contratura na coxa esquerda. Seu adversário cazaque Alexandre Bublik, chega às meias-finais depois de vencer o primeiro set por 7-5. O problema físico da pupila de Simone Vagnozzi, decorrente da recuperação de uma queda, não parece ser grave. Depois de passar por tratamento fisioterapeuta entre a primeira e a segunda série e sofrer um desmaio ao voltar a campo, Sinner optou pelo caminho da aposentadoria por precaução. A data do terceiro Grand Slam da temporada está muito próxima: Wimbledon deve começar na segunda-feira, 3 de julho, e todos os cabeça-de-chave da Itália inevitavelmente se concentrarão em Londres, onde terão que defender suas quartas de final em 2022.

Assim vem a primeira vitória de Bublik sobre o azul na quarta tentativa (uma semana antes ele havia perdido na segunda rodada do ATP 250 em S-Hertogenbosch): ele desafiará o vencedor de Zverev-Jarry. No geral, o cazaque parecia mais forte que seu oponente em 52 minutos de jogo, vencendo o primeiro set com uma pausa cirúrgica no 12º game e capitalizando os inúmeros erros de forehand de Sinner. No segundo set, pouco antes da aposentadoria do Tirol do Sul, Bublik fez outra pausa ao fazer 2 a 0. Ele também é aplaudido pela atitude que demonstrou em relação a Sinner: após apertar a mão do árbitro de cadeira, o 48º homem do mundo acompanha Jannik até o túnel do vestiário, abraçando-o.

