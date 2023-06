Campeonatos da Europa sub-21, aqui estão os palpites e odds para Portugal e Holanda

EU’europeu afiliado Portugal menores de 21 anos Com certeza não começou da melhor maneira. lá seleção lusitana treinado antes Roy jorge Em sua primeira aparição, ela não consegue parar os ataques de A. Geórgia Que, depois de terminar a primeira parte com um resultado de 2-0, conseguiu defender uma vantagem de dois golos até ao final da segunda parte.

O segundo dia de grupo A comparando Portugal com o’holandês. o “laranjaNos primeiros 90 minutos desta competição, eles estavam empatados em 0-0 Bélgica. Na primeira partida as duas equipes mostraram um futebol puramente ofensivo, e Portugal contra o Geórgia Chegou a rematar 17 vezes mas apenas 4 delas acabaram no espelho da baliza que defende Luka Kotaladze. EU’holandês Ao invés de 14 finalizações, o goleiro belga cometeu 3 vezes.

Faça suas previsões agora!

Hackeando portas em Tbilisi

Para os agenciadores, é difícil pensar que as duas seleções consigam ficar secas mesmo no “Estádio Michael MeskhiTbilisi Meta Ao apito triplo do árbitro, multiplique o pote por 1,77 enquanto o “combo” conectando Multigol 1-2 Equipe 1 a Multigol 1-2 Equipe 2 está no tabuleiro em 2,50. Mais ou menos de 2,5 gols no minuto 90? O Under é jogado a 1,73 enquanto o Over paga o dobro.