Arnaldi, na primeira vitória “1000” do Real Madrid com suspense

Começa no terceiro e decisivo set com Ligurian tentando descarrilar a partida dos trilhos do trem Paire, que nega dois break points na primeira rodada de seu saque e logo após agarrar o saque graças a três respostas vencedoras consecutivas. Parece ser o momento mais difícil para Arnaldi, que vê o francês de 33 anos jogar em níveis que o catapultaram para o prêmio de Jogador do Ano de 2016 com um excelente retorno no saque e uma série de backhands curtos para assistir. Um verdadeiro amante do tênis. Mas a confiança construída entre o final da temporada passada e o início da atual, com dois títulos do Challenger em quadras duras em Tenerife e saibro em Murcia, imediatamente afastou qualquer pensamento negativo sobre o jogador de Sanremo.

Depois de cair novamente no saque no sétimo game, abarrotado no nono game acertando Baer para fechar o jogo, Arnaldi descobriu que reagiu como um verdadeiro jogador maduro e conseguiu fazer uma pausa inesperada. A partida decisiva foi o emblema do turbilhão de emoções visto no terceiro set: vencendo por 5 a 1, o jovem de 22 anos parecia ter embolsado a vitória, mas o francês mais uma vez assumiu a liderança, somando cinco pontos seguidos para chegar à partida apontar.

Com um excelente pontapé inicial para afastar Arnaldi, anulou a bola que o teria mandado para a recepção imediata do Real Madrid e, finalmente, graças a uma queda mal sucedida para a rede do Bayer (21 no total no seu jogo), os Blues fecharam o jogo exatamente depois. Duas horas de jogo para vingar o grande amigo Passaro que foi eliminado nos playoffs pelo tenista de Avignon.