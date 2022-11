Clientes já entraram em contato com Giuntoli e é provável que se mudem para o Napoli em janeiro

Com a Copa do Mundo paralisada, Napoli tem oportunidade de apontar o tema Diego Diem. O alemão jogou apenas 19 minutos até agora e está em busca de espaço. Mas Spalletti ainda não avaliou a condição do meio-campista.

Getty Pictures – Diego Deem

Possível venda em janeiro para Demme

Aqui, então, Demme se viu reunindo vários bancos, assumindo o jogo na corrida. portanto Seus agentes poderão articular um futuro com a empresa que não parece disposta a vendê-lo. A esperança é que consiga encontrar mais espaço na segunda parte do torneio, onde a rotatividade será essencial.

Corriere, confirma Deme Napoli: agentes se reunirão com a empresa

Ele também fala sobre isso correio do sul No lançamento de hoje:

Sobre a Mercado Em janeiro, Napoli deve fazer pouco, só tem uma coisa no prato O desejo de Demme de jogar mais, o meio-campista alemão por conta da lesão que também o levou à exclusão da lista da Liga dos Campeões, ficou apenas 19 minutos em campo. E sua comitiva falará sobre o assunto em breve em reunião com o diretor esportivo Giuntoli, A orientação do Napoli é fazê-lo pensar que pode encontrar mais espaço Na segunda metade da temporada.