O primeiro dia do Gironi EURO 2020

Possíveis seleções Hungria e Portugal: Dia 1 dos Grupos Europeus de 2020

Cristiano Ronaldo – Foto Ajithpoison – CC-BY-2.0

O Possíveis formações A partir de Hungria e Portugal, A partida é válida para o primeiro dia da fase de grupos de Europa 2020. Os lusitanos podem aproveitar a oportunidade para começar nos três pontos frente aos húngaros certamente não irresistível num grupo muito complexo que inclui também Alemanha e França. Por outro lado, um time russo vai querer pregar uma peça nos meninos do atual campeão Santos.

Aqui está a Hungria – Rossi não tem muito o que embaralhar, coloca em campo as melhores que tem. Ausente Szoboszlai que, devido a lesão, não faz parte da campanha.

Aqui está Portugal – Atacante Ronaldo e João Félix, Bruno Fernandes encontra espaço no meio do campo para inspirar os atacantes. No banco estão Diogo Jota e André Silva.

Hungria (3-5-2): gulasie. Butka, Lange, Att. szalay; Bess, Kalmar, Nagy, Siger, Ant; De Anúncios. Szalai, Konyves.

Portugal (4-4-2): Rui Patricio, Ricardo Pereira, Ruben Dias, Pepe, Guerrero; Ruben Neves, Pizzi, Bruno Fernandez, Bernardo Silva; Ronaldo, João Félix.

Cédula: João Félix 55% – Diogo Jota 45%