UEFA suspende procedimentos para Juventus, Real Madrid e Barcelona

A European Football Association (UEFA) suspendeu oficialmente os procedimentos para punir a Juventus, o Real Madrid e o Barcelona pelo projeto da Super League.

“Depois de abrir um processo disciplinar contra o FC Barcelona, ​​Juventus e Real Madrid por uma possível violação do quadro regulamentar da UEFA em conexão com o projeto da ‘Premier League’, o Comitê de Recursos da UEFA decidiu suspender o processo até novo aviso.” O anúncio foi feito pela UEFA.

De fato, em 25 de maio, a Associação Continental de Futebol explicou: “Depois de uma investigação dos inspetores Ética é disciplina UEFA Em conexão com o chamado projeto “Superlega”, foram iniciados processos disciplinares contra o Real Madrid, Barcelona e Juventus Football Club por uma possível violação do quadro jurídico da UEFA. ”

Nos últimos dias, a UEFA e a FIFA receberam uma notificação oficial do Ministério da Justiça suíço que impede as duas federações de aplicar sanções contra clubes “rebeldes”.

Caso decorrente da decisão do tribunal de Madrid se expressou, no dia 20 de abril (imediatamente após o lançamento do projeto da Superlega), uma medida cautelar que impedia a Uefa e a Fifa de impedir o lançamento da Superlega. Além disso, a UEFA e a FIFA, de acordo com o tribunal de Madrid, não poderão impor sanções a clubes e jogadores até que o caso seja totalmente considerado.

Em qualquer caso, dados os prazos apertados, a hipótese mais provável continua a ser de que os três clubes vão jogar na próxima Liga dos Campeões, apesar do desejo da UEFA de serem excluídos.