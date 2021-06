Você fica fofo com um campeão europeu português?

O clube italiano quer se livrar de João Mário e aguarda propostas de dois clubes europeus.

Embora o médio português tenha sido anunciado perto do clube português Sporting por empréstimo esta época com sucesso (28 jogos do campeonato, 1 golo e 2 assistências), a transferência está atrasada. O clube português já teria alguma relutância em propor a quantia solicitada pelo Inter, de 8 milhões de euros, para a compra final do jogador. Segundo Sky Sport ItaliaAssim, o campeão italiano espera que mais duas equipes tenham interesse no ataque, já que não conta com o jogador de 28 anos para a próxima temporada. Os dois clubes em questão são o Villarreal da Espanha e o OGC Nice da França.

O clube do Sahel, que teve grandes sucessos no passado (Mario Balotelli, Wesley Sneijder) respondeu apresentando um jogador que conquistou o Europeu de 2016. João Mário, já não é desejável no Inter. Como ele não venceu desde que se juntou ao clube no verão de 2016, ele tem mais um ano de contrato com o time italiano.

No entanto, o jornal assinala que o Sporting de Lisboa é o primeiro a fazê-lo.