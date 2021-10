“Excelente desempenho, agora precisamos de continuidade”

Torino – Evan jurídico Ele está claramente satisfeito após 3-0 com sua vitória Turin que assinou o Sampdoria. Mesmo que seja um sinal de calma para todo o ambiente da bomba: “Temos que ser muito humildes, lembrando de onde começamos, essas são as duas últimas temporadas difíceis. Sempre precisamos repetir shows como aquela noite – Acompanha o técnico para microfones Dazen – Mesmo que tenha sido uma partida muito difícil e qualquer coisa, mas foi fácil. com o especiarias Não devemos baixar a fasquia: temos de fazer com que os adeptos percebam que há um novo caminho, para que voltem a apaixonar-se por esta equipa. Depois de 2-0, fizemos um jogo de alto nível, que criou muitas oportunidades de golo, enquanto na primeira parte foram todos um contra um, um jogo muito difícil. Então, depois de 2 a 0, nós nos separamos e aumentamos o ritmo. Agora precisamos disso continuidade: Temos que colocar mais feiúra para perceber mais, falta fluidez e sincronicidade, inclusive a recuperação de feridos“