O espanhol dá uma ideia de sua próxima equipe

Roma – Gonzalo Villar Ele também foi excluído do jogo desta noite contra o Milan. O meio-campista espanhol está acabado À margem da equipe de Mourinho Que continua a favorecer outros jogadores até mesmo no elenco. Villar não encontrou espaço, após o desastre 6-1 para Bodou Mourinho Ele não leva mais isso em consideração Nem mesmo para sentar no banco.

Todos os caminhos levam à despedida no mercado de inverno. Tanto que alguns dias atrás Villar Nas redes sociais, ele postou uma ampulheta completa ao lado da palavra “Roma” e Ontem deu mais um sinal para o mercado em sua próxima equipe. A busca pelo menino é realizada principalmente na Espanha, principalmente por duas equipes: Valencia e o Atlético de Madrid.

Ontem, um fã escreveu no Twitter: “Algo me diz que Villar está assistindo ao jogo Valencia x Villarreal.”. como em Villar Que não esconde o seu desejo real de poder regressar à sua terra natal e poder entrar regularmente em campo com a camisola “taco”. Um sinal de que o tempo de Villar com a Roma acabou e o interesse do espanhol em avançar o mais rápido possível para continuar sua trajetória de crescimento.