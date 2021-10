Roma – Milão, todas as declarações de Mourinho na coletiva de imprensa

Coletiva de imprensa da AS Roma Milan Mourinho – Outro grande jogo se aproxima Roma, que aguarda domingo à noite em Milão em estádio Olímpico São 20,45. Contando Jose mourinho fora do banco, que teve que ir para as arquibancadas contra o Cagliari devido à desclassificação (corrigido contra Nápoles) O treinador português também interveio na conferência de imprensa realizada na véspera desta noite, que decorreu pelas 15 horas, e entretanto, os giallorossi regressaram ontem ao Trigoria para treinar de preparação para o jogo, tendo iniciado a formação “clássica” em Mo, embora com dúvidas. Na verdade, haverá uma votação entre Mkhitaryan tão El Shaarawy, com o armênio não parecendo melhor ultimamente. Estas são suas palavras:

Milan e Pioli

Gosto de jogar contra os melhores e acho que transmito esse sentimento aos jogadores. É bom jogar contra times que estão jogando bem. É motivação e não é um problema. Quando estive na Itália, Pioli não estava na Série A, nunca jogamos contra ele, e amanhã ficaria feliz em recebê-lo e conhecê-lo. E o trabalho que ele faz pode ter algo parecido com o que eu tenho que fazer aqui, acho que ele tem muitas vantagens no que faz, mas estamos falando do trabalho da empresa. De fora me parece que tem gente atrás dele, por exemplo, Paolo Maldini, boa estrutura, estabilidade, boa equipe, bom desenvolvimento do clube. Agora eles jogam na Champions League, estão em primeiro ou segundo lugar, muito bem. É difícil para a equipe controlar a partida por 90 minutos. Talvez seja possível em algumas ligas, não aqui. Sempre tem um momento em que o bloqueio cai, graças ao adversário, e aí você tem jogadores com alguns atributos. No caso do Milan, Ibra e Giroud são jogadores que ameaçam sua condição física e domínio.

Mkhitaryan e Spinazzola e a convocação

Os fiéis são todos aqueles que vestem rosa. Infelizmente eu uso 11, 12 fora do banco com muita frequência. Mas tudo bem. Eu não posso chamar todos, mas “muito leais” … Eu entendo o que você quer dizer, mas Mkhitaryan funciona muito bem. Não estou indo na direção da partida do Cagliari, ele não é mais criança, pois jogou no domingo, e acho que vou aprofundar um pouco mais o El Shaarawy. Mkhitaryan é sempre leal. Toque? Nada muda, ele é um jogador importante. Mas Fuzzato também é muito leal. Os jogadores convocados serão os mesmos do último jogo, exceto para Volpato. Não gosto de destruir Primavera e levar 3-4 jogadores. É por isso que não liguei para ele. Spinazzola? Está tudo bem, não recue. Quando ele joga? Prefiro não dizer e não arriscar, prefiro dizer que só temos boas notícias.

Defesa e gols na rede

Queremos marcar mais e, se possível, coletar menos. A média até agora é positiva. Jogamos contra times importantes. Com a Juventus marcamos um gol (risos, editor). O importante é jogar e chegar lá com a sensação de poder vencer. Para vencer tem que estar equilibrado, tem que defender bem e marcar, é importante ter uma boa organização defensiva. Estamos melhorando, mas aos poucos. Não é contra o Milan, é preciso vencer sempre. É isso que sempre queremos, vimos contra o Napoli. Queríamos vencer até o último minuto, parecia que estávamos apostando nossas vidas. Sempre queremos vencer. Amanhã o Milan e depois os outros. Talvez não ganhemos amanhã, mas ninguém está me impedindo de tentar entrar em campo para vencer. Essa coisa provavelmente traz gente para o campo, mesmo depois de uma derrota, como a da Lazio, ou a desgraça de Bodo. As pessoas vão ao estádio por paixão, mas também penso na atitude da equipa. E não mudamos isso. ”

Imprensa romena

5 gols no início do segundo tempo? Você também pode dizer que jogamos muito bem e não sofremos gols no primeiro tempo, mas você é bom em encontrar o lado negativo. Pode acontecer … o que posso dizer? Posso dar os parabéns (referindo-se ao jornalista, editor) porque considera a situação mais negativa, como jogadores que não foram convocados. Seria mais fácil dizer que uma equipe como a Roma tem de 6 a 7 jogadores com menos de 20 anos no banco, mas não … Talvez agora comece a entender por que todo mundo diz que o campo em Roma é difícil. Em outros clubes, há mais proteção das pessoas da casa. Mas tudo bem, é divertido assim.