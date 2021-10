Futebol na TV: sábado, 30 de outubro com Juventus e Toro

As equipes de Turim entram em campo hoje pela TV: a Juventus joga em Verona aos 18 anos diante das câmeras DAZN, e a Toro recebe a Sampdoria às 20h45 “Live” na Sky e Dazen.

céu. A rede principal Sky Sport Uno Torino propõe a Sampdoria com comentários de Andrea Marinusi juntamente com Lorenzo Menotti nos comentários técnicos, enquanto Marina Brisello e Paolo Aguemo participam paralelamente.

A partida foi incluída no container “Sky Calcio l’Originale” operado por Alessandro Bonan das 20h à meia-noite e com os convidados Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Walter Zenga, Gianluca Di Marzio e Anne Laure Bonnet ligando de Paris.

Quatro jogos da Premier League agendados: às 13h30 Leicester-Arsenal transmite no Sky Sport Uno a história de Filippo Benincambi, às 16 horas o mesmo canal Liverpool-Brighton narrado por Federico Zancan enquanto no Sky Sport Football há Newcastle Chelsea com Paulo Ciaravano ao microfone, Tottenham-Manchester United aguardam o Sky Sport Uno às 18h30 com Massimo Marianela ao seu posto.

Para a partida da Ligue1, sábado à noite (21h) com o Olympique Lyon-Lens no Sky Sport Football com a voz de Gianluigi Panolo.

Estão programados dois jogos da Bundesliga: Union Berlin-Bayern Munich às 15h30 no Sky Sport 251 com comentário de Pietro Nicolodi, Eintracht Frankfurt-Leipzig às 18h30 no Sky Sport Football com a voz de Marco Frisoli.

Dazen. A história da Toro-Sampdoria foi editada por Dario Mastroianni, juntamente com Massimo Jobi como colunista. No estúdio, o narrador do pódio Marco Cattaneo conversa com Terribucci e Bazani.

Anteriormente, dois encontros: às 15 da Atalanta Lazio com Ricky Buscaglia e Alessandro Bodel, respectivamente 1ª e 2ª voz; Aos 18 anos, o Verona – Juventus com a história de Stefano Borghi ao lado de Dario Marcolin, apresentado com Giorgia Rossi apresentando a partida com Pazzini e Barzagli.

Para a Liga Espanhola há Elche-Real Madrid às 14h00 e Barcelona-Alavés às 21h00.

Sky Soccer Bar. Em locais públicos, as partidas da Série A são transmitidas via satélite da Sky com as histórias dos comentaristas.

atraso. Lembramos que as imagens de Dazn na tela chegam atrasadas em comparação com Rádio, Sky e diversos aplicativos que informam aos fãs o que está acontecendo nos estádios. É melhor “isolar-se”, portanto, ao ver o jogo na plataforma.

Atlético. Futebol internacional na rede clara, às 16h no Shakhtar Desna SoloCalcio (Canal 61) e às 23h55, transmite Flamengo – Atlético Mineiro pelo SoloCalcio.

Uma bola de futebol. O campeonato português está hoje no pódio dos alemães com três jogos: 19h Porto-Boavista, 20h Estoril Benfica, 22h15 Sporting Lisboa-Vitória de Guimarães.