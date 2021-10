Calciomercato Inter, nome desconhecido | Ele é o herdeiro de de Freij

As contas do Inter ainda estão ruins e, com a saída de Suning, é muito provável que pelo menos outro grande player seja vendido no mercado de transferências do próximo verão.

Renovação de contrato de Lautaro Martinez Já oficial para quem está a caminho de maca E dirigentes (Marota na frente) – esperando novidades Brozovic – Eles não devem ser “enganados”: a situação econômica deInter Ainda é muito perigoso e perigoso. Se isso está certo Suning, na prática, um proprietário que não tem possibilidade de gastar (mas apenas de levantar capital) deve permanecer no comando, e aqui está ele na próxima sessão de transferência de mercado Simon insaciável Os torcedores do Inter certamente verão a saída de pelo menos um outro jogador sênior.

Nesse sentido, os maiores suspeitos continuam sendo os grandes alienígenas, desde o já citado Lautaro até Tesouraria NS o livre. Quanto à possível despedida deste último, segundo rumores de algumas semanas atrás, parece que seu agente Mino já está trabalhando Raiola. O objetivo era encontrar um grande comprador no exterior, neste caso em principal. Grande e rico, falando sobre a nova entrada Newcastle Placa da Arábia Saudita, de modo que o atual salário holandês – 3,8 milhões de euros para um contrato que termina em Junho de 2023 – Pode subir, senão o dobro.

Onde está de Freij? de acordo com “interlive.it” Raiola sempre poderia pensar nisso da maneira mais clássica do promotor: a sugestão de um de seus clientes. O nome, que é difícil dizer, pode ser Pantelis Khadzidiakos.

Mercado de transferência interno, Chatzidiakos se de Vrij começar: detalhes

Embora tenha sofrido algumas lesões recentemente, a classe grega de 1997 está bem configurada e pode se encaixar no 3-5-2 de Inzaghi sem grandes problemas. Az Alkmaar, com quem está contratualmente vinculado até junho de 2024, não pode querer mais do que 7/8 milhões de euros Quanto ao cartão Chatzidiakos, que em qualquer caso não será levado em consideração pelo Inter, pelo menos pelo potencial legado de um jogador forte e importante como de Vrij.