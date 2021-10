Nikki Hayden Motorcycles, há 15 anos merecia e ousado Campeonato Mundial de 2006

No dia 29 de outubro de 2006, o americano, falecido em 2017, conquistou seu único título de forma inesperada em Valência. A história de um merecido laureado, também saudado pelo vencido Valentino Rossi

O tempo passa mais rápido do que os pilotos no circuito. Acho que já se passaram 15 anos desde a tarde ensolarada de 29 de outubro de 2006, quando Nikki Hayden ganhou o título de Campeão do Mundo de MotoGP na rodada final e decisiva de Valência. Como esquecer aquele rolo interminável de Nikki, sem cabeça, com estrelas americanas e bandeiras listradas balançando ao vento e seu grito autêntico e libertador, com lágrimas de verdade que enlouqueciam os fãs nas arquibancadas e os fãs na frente da TV?

Final sofrido – Dizemos que chegamos às últimas 17 rodadas da temporada após batalhas inesquecíveis em Capirossi (Espanha, Tchecoslováquia, Japão), Rossi (Catar, Mugello, Catalunha, Alemanha, Malásia), Milanari (Turquia, França, Austrália), Pedrosa (China , Grã-Bretanha). Excelente), Elias (Portugal), Hayden (Holanda, EUA) com extraordinária nitidez na final da Comunidade de Valência de Troy Bayless em uma Ducati em sua única presença sazonal no MotoGP. Falou-se de sorte para aquele título Hayden, mas seu capacete solitário de campeão mundial valeu tanto a pena para Nikki quanto ele sofreu, embora com um resultado final inesperado, já que, após altos e baixos na pista, foi a final em a terra da Espanha que Valentino Rossi viu na primeira posição, pronta para a nova posição no campeonato mundial.

Cupom e endereço – O que aconteceu? Que Rossi está incrivelmente fora de um acidente. Então foi a vez do Kentucky Kid, retomando as contas de tantos dias infelizes no passado, coletando-as com interesse e colocando gelo de ouro em uma carreira que certamente não foi mesquinha em resultados. Fora de Rossi, depois de duas vitórias nas corridas da Holanda e dos EUA e oito pódios, um impressionante Hayden foi o suficiente para levar os pontos do terceiro lugar, conquistados atrás de Ducatis Capirossi (segundo) e Troy Bayliss em um dia de bênção, vitorioso sobre a Honda apesar de todos os expectativas opostas. Assim foi. READ CR7 apaixona-se de novo: este é um gesto que irritou os adeptos da Juventus

Saudações vale – Um título gravado na história do automobilismo, o de Hayden, também porque parou o campeonato mundial três vezes consecutivas, vencido pela “avalanche” Rossi na primeira classe, devolvendo o piloto americano ao topo da primeira classe após a conquista do campeão mundial Kenny. Roberts Jr. (Suzuki) de 2000. Aí e então, em meio a esse momento, Rossi não pareceu sentir o golpe, pois a palma número um foi para um grande corredor e, em particular, não só para o médico ” amigo “, que” Os honestos “para ser claro, estão menos no ringue do que se possa imaginar. Por isso, algo inusitado para o leão de Tavólia, após a cerimónia de coroação, Valentino foi o primeiro a dirigir-se a Nikki, curvando-se em reverência ao novo “rei”, apertando as mãos e abraçando-o com força, como um amigo fiel. “O abraço de Vale e o rugido da multidão que a acompanhava – Nikki dirá depois – sempre os carregarei comigo, no meu coração”. Hayden foi respeitado por todos pela sua paixão, pelo seu profissionalismo e por ser sempre ele próprio sem pretensões: um rapaz que soube reagir aos momentos difíceis e disponibilizar o seu sorriso contagiante, dentro e fora do ringue, sem nunca pedir. Nada retorna.

destino trágico – Assim, em 16 de maio de 2017, o encontro com a Dama de Preto, a trágica conclusão com um pouco de ironia: não na pista, mas na estrada regional da Romênia Riccione Tavoletto. Numa típica volta de treino de bicicleta, Nikki, talvez por raciocínio, não respeita a parada e acidentalmente bate em um carro que havia chegado àquele ponto e estava indo rápido demais. Ele lutaria entre a vida e a morte por cinco longos dias, mas em 22 de maio ele perderia sua corrida mais importante. Aos trinta e seis anos, estava partindo assim, para o gozo do destino, um grande campeão, um bom menino que ainda tinha muito a dar para andar de motocicleta e muito mais. “É difícil encontrar as palavras quando você apenas sente o grande vazio por dentro”, então, no dia em que Nikki foi embora, Valentino Rossi deixou todos em paz. Este grande vazio permaneceu dentro. READ MotoGP Portugal, Morbidelli: "Rápido graças ao Forcada"

29 de outubro de 2021 (alteração em 29 de outubro de 2021 | 17:07)

