Robson: “Imola foi uma decepção”

A corrida de Imola foi um desastre para a Williams. A equipe terminou o fim de semana italiano sem somar pontos e destruindo os dois carros. Latifi perdeu o controle e foi destruído quando George Russell atropelou um Mercedes W-12 dirigido por Valtteri Bottas. Dave Robson comentou sobre o Grande Prêmio da Emilia Romagna pela equipe britânica: “O resultado de Imola foi decepcionante e exigiu muito esforço da fábrica para recuperar nosso estoque de peças de reposição. Felizmente, também aconteceram muitas coisas boas desde o fim-de-semana, e agora estamos em Portugal e mal podemos esperar para aproveitar o progresso feito da última vezAlém disso, Robson disse que os mecânicos precisaram de muito trabalho para consertar os dois carros antes do Grande Prêmio de Portugal.

Robson espera que Portiamo possa reservar um final diferente para Williams: “Portimão é um circuito excelente, rápido e suave com muitas variações de altura. Com o último ângulo muito rápido, o reto é longo e rápido, especialmente com DRS. O circuito foi redesenhado recentemente quando estivemos aqui no ano passado, o que tornou as condições difíceis para os pneus. A Pirelli trouxe os mesmos compostos do ano passado, mas o asfalto amadurecido deve melhorar o desempenho geral. Tivemos um fim-de-semana razoavelmente positivo no ano passado e os dois pilotos gostaram do desafio na pista. Esperamos que o FW43B tenha um bom desempenho aqui, permitindo-nos ampliar o desempenho que mostramos em Imola. Temos muito trabalho a fazer na sexta-feira, principalmente com foco nos pneus, mas mal podemos esperar para enfrentar o desafio“

