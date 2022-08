Ciclismo, Campeonato Mundial Júnior: a busca de Venturelli pelo ouro

em Tel Aviv I Campeonato Mundial Júnior na Pista E o saldo da campanha italiana é certamente positivo, pois na seção das medalhas que ela conquistou (4 ouros e 3 pratas) ele conquistou Frederica Venturilli. Este jogador nascido em 12 de janeiro de 2005 cresceu em Gs Fiorin di Seveso, região de Baruccana, Na verdade, ele ganhou a medalha de ouro na perseguição individual, embora estivesse em seu primeiro ano na classe júnior. Desde que Federica se classificou ao imprimir o melhor tempo de todos os tempos (2’20” 701) e na final pelo título ela fechou suas contas com a britânica Sharp já nos estágios iniciais.

Ciclismo, Venturelli d’oro: “Uma série de problemas depois dos europeus: não sabia como responder”

A menina que treinou na Escola Técnica Daniele Fiorin desabou em um grito libertador ao final da prova: “Depois de Anadia, onde ganhei títulos europeus em perseguição e entrada, tive uma série de problemas, entre várias influências e avarias, treinei muito pouco. Eu não sabia como reagiria aqui na Copa do Mundo, onde o nível é ainda maior“.

Ciclismo, medalha de madeira de Mathieu Fiorin

Na verdade, Blue nunca desistiu de iludir os adversários ao colocar a preciosa medalha de ouro em volta do pescoço. Matthew Fiorin Já Campeão Mundial em Team Chase On Track (Formação Azul completada por Alessio Delle Vidov, Renato Faveiro, Luca Giame e Andrea Raccani Novero) A Feira Mundial terminou com uma medalha “de madeira”.. O atleta barucana de 17 anos, que desembarcou na eliminatória do campeão europeu, que venceu há um mês em Portugal, parou ao pé do pódio, conquistando um insatisfatório quarto lugar. Mathieu, provavelmente, caiu na corrida quando as medalhas estavam em jogo. O esloveno Zac Erzen conquistou o título mundial nesta disciplina, à frente do colombiano Johan Marin.

Os seguintes compromissos com os atletas treinados por Daniel Fioren são nas corridas de estrada.