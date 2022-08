Mannarino vence em Winston-Salem: ‘Não esperava’

o Aberto de Winston Salem, No último torneio ATP antes do US Open, ele conquistou seu primeiro campeão francês no Honor Roll. Ele é Adrian Mannarino, de 34 anos, que também é o mais velho a vencer o ATP 250 Championship, disputado no terreno da Wake Forest University desde 2011.

No fim Mannarinocanhoto nº 65 do mundo com o melhor ranking de nunero 22 datado de 2018, tem Ele derrotou o sérvio Laslo Djerjeeanteriormente top 30 #89 na classificação ATP, 76 (1) 64.

O francês começou o torneio economizando quatro pontos por partida Antes de derrotar o australiano Chris O’Connell na primeira rodada. Então ele não perdeu um set. Assim, tornou-se no sexto jogador este ano a conquistar o título ATP depois de estar a um ponto da derrota na semana após o australiano Tanasi Kokinakis (foram poupados dois match points em Adelaide), o português João Sousa (3 em Pune) e o espanhol Carlos Alcaraz (dois em Barcelona). ), azul Lorenzo Mossetti (dois em Hamburgo), australiano Frances Tiafoe (cinco em Washington).

Após a final, Mannarino o aplaudiu baixinho O segundo título da carreira para tenistas profissionais. Ele conquistou o primeiro lugar no gramado S-Hertogenbosch, na Holanda, em 2019, depois de perder suas primeiras seis finais no circuito ATP.

“Não sou de grandes comemorações, mas é um grande alívio – disse ele após a partida, conforme noticiado pelo jornal francês L’Equipe – no papel eu era favorito contra um jogador como Djeere nas quadras duras, conquistando títulos assim é sempre muito. A final foi estressante, mas consegui fazer a diferença no primeiro grupo.”

No segmento parcial, Mannarino arriscou encontrar dois colapsos. Mas ele descartou as duas chances que permitiriam a Jerry abrir uma vantagem de 4 a 1 e sacar. Ele usou seu primeiro break point para empatar o sérvio com um placar de 4-4. O tiebreak, então, não teve história: Mannarino conquistou os últimos seis pontos.

Na segunda, de 3 a 3 em diante, Mannarino jogou de forma mais agressiva. Com vinte vitórias no jogo geral e 30 pontos de vitória por 36 quando serviu o primeiro saque, Djeer exausto e forçou o terceiro set por quatro jogos consecutivos do campeonato antes da semifinal contra o qualificador Mark Andrea Heussler. . O sérvio, em sua primeira ATP Final de Cagliari 2021, continuará subindo de 89º para 64º no mundo na próxima semana.

“Ganhar aqui foi inesperado – concluiu Mannarino -, não me acontecia todos os dias. Treinei bem, no verão joguei vários bons torneios, mas quando chegou a hora de fechar as partidas as coisas não funcionaram para mim. Equipes de uma só vez são muito boas mentalmente”