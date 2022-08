Último set 39-37, boa estreia da Azzurri – OA Sport

c.Clique aqui para atualizar vida vida

Recorde de vitórias da Itália

22h56: É isso por hoje, a Itália venceu o Canadá por 3 a 0 (25-13, 25-18, 39-37) na primeira partida da Copa do Mundo de 2022. A Azzurra está marcada para segunda-feira à noite, quando enfrentar a Turquia. Desejo-lhe uma boa noite!

22h55: No Canadá, o único reformador no ataque

22.53: Lafia marcou o artilheiro da Azzurra com 18 pontos, e Roman também teve bom desempenho, continuando um pouco de troca de fluxo, mas ainda fechou com 14 pontos e 55% no ataque, e não dissuadiu o teste de Michelto com 12 pontos e 45% no ataque e 38% na recepção, 11 pontos para Galassi, melhor em campo com Lavia e Giannelli

22h51: Dois grupos sem data e depois um terceiro grupo muito parcial com o Canadá crescendo com a entrada de Maar e Van Berkel e a Itália cometendo muitos erros no travessão e não encontrando mais segurança na parede e na defesa das duas primeiras partes. No entanto, o Azure foi bom em sair de uma situação complicada

39-37 MICHIELETTOOOOOOOOOOOOOO!!! Feche-o da Zona 4! Por dois sets e meio, a Azzurra dominou e depois lutou antes de derrotar o Canadá no terceiro set

38-37 Lafia Diagonal da Zona 4

37-37 Erro de serviço italiano

37-36 Aceeeeeeeeeeeee romeno

36-36 Erro de Serviço do Canadá

35-36 Erro de serviço italiano

35-35 Mano fora Romanò da Zona 2

34-35 entrega emprestada de 4 . área

34-34 primeiro tempo russo

33-34 Conquista da Itália. Itália comete todos os erros possíveis na final do Grupo C

33-33 tubo Lavia

32-33 Maar Wall em Micheletto. O ritmo aumenta e vai até a Itália, perdendo lentamente todos os seus pontos de referência

32-32 da Reconstrução de Romanò, quanto é desperdiçado na Itália

32-31 Galassi distribuído no primeiro semestre

31-31 Erro de serviço italiano

31-30 Erro de serviço do Canadá

30-30 entrega de Sclater, mortal neste ponto da segunda linha

30-29 tubo Michelto

29-29 Sclater paralelo da segunda linha

29-28 Laviaaaaaaaaa! Vencer na diagonal da Zona 4

28-28 Erro de serviço italiano

28-27 Erro de Serviço do Canadá

27-27 Um passe fora da Zona 4 após a bela defesa azul

27-26 A mão que Michelto eliminou da Zona 4. Precisamos passar por cima do travessão!

26-26 Erro de serviço italiano

26-25 Que trabalho! Michelito fecha com a mão da área 4

25-25 Erro de serviço italiano

25-24 paralelo Romanò da segunda linha

24-24 Diagonal Sclater da segunda linha

24-23 Erro de serviço italiano

24-22 Primeira parte Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiii

23-22 Ice Mar

23-21 vence Slater da segunda linha

23-20 Manu fora de Laviaaaaaaaaaa da Zona 4. Grande surra Sbertoli!

22 – 20 Saindo de um ataque Maar da quarta região

21-20 Erro do Serviço do Canadá

20-20 Vincent Slater da Zona 2

20-19 primeiro tempo russo

19-19 Mão Sclater da Zona 2

19-18 Giannilli segundo vencedor

18-18 Erro de serviço italiano

18-17 Muroooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

17-17 Na quinta tentativa, Lavia a coloca no chão em um tubo. Itália luta na ofensiva

16-17 Falta romena no replay

16-16 Romano da segunda linha

15-16 Erro do Serviço do Canadá

14-16 Gelo Szwark

14-15 Erro de serviço italiano

14-14 Murooooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaa

Tubulação de 13 a 14 de março

13-13 E a primeira metade ainda está vindo para você

13-12 Lafia Paralela da Zona 4

12-12 primeiro semestre eu vou te visitar

12-11 Aeeeeeeeeeeeeee Michelle

11-11 Manu Out Romani da Zona 4

10-11 primeira metade Szorch. A Itália retirou o freio de mão neste momento

10-10 Erro de serviço italiano

9-10 Invasão da Air Canada

9-9 primeiro tempo Van Berkel

9-8 Vincent Micheletto da Zona 4

8-8 Ás de Epp

8-7 fora de Micheletto da Zona 4

8-6 Muro de Van Berkel em Romano, terceiro consecutivo

8-5 Erro de Serviço do Canadá

7-5 erro de serviço italiano

7-4 fora de Barnes da Zona 4

6-4 entrega de Sclater da segunda fila

6-3 Saia da primeira metade da sua varanda

5-3 Murooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

4-3 Lafia vencendo a bola do meio depois de uma bela defesa azul

3-3 Toque de Lafia da Zona 4 vence

2-3 Gelo de Slater

2-2 entrega emprestada da Zona 4

2-1 tubo Lavia

1-1 Muro de Van Berkel

1-0 erro de serviço do Canadá

25-18 Michelito fecha com um ataque vitorioso na barreira da Zona 4. 2-0 para os Blues!

24-18 tubo de Barnes

24-17 Erro de Serviço do Canadá

23-17 Saída do primeiro tempo para Rousseau

23-16 primeiro tempo Hao

23-15 primeira vez atrás de Al Jalassi

15-22 Invasão da Itália

22-14 tubo Michelto

14-21 Itália Erro de serviço

21-13 Murooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

20-13 Erro de serviço do Canadá

19-13 falta no ataque da Lafia

19-12 Erro de serviço italiano

19-11 Bola Livre Lafia

18-11 Romanò vence paralelo do Distrito 2

17-11 Muralha de Van Berkel

17-10 Fora Romanò da Zona 2

17-9 tubo de Barnes

17-8 Muroooooooooooooooooo Romanòòòòòòòòòòòòòò

16-8 Murooooooooooo Romanòòòòòòòòòòò

8-15 Falta de Lübcke no ataque

8-14 Manu fora de Roman da Zona 4

13-8 no primeiro tempo, mas Hao ainda é uma defesa excepcional para a Azzurra

13-7 Grande ataque de Romanò do meio após a Grande Defesa Azul

12-7 Aeeeeeeeeeeeeee Giannilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

11-7 Erro de serviço do Canadá

10-7 primeiro tempo Hao

10-6 Primeira metade vítrea

9-6 Erro de serviço italiano

9-5 Diagonal Lafia da Zona 4 contra a parede tripla

8-5 no replay de Michelito após outra grande defesa azul

8-4 Que defesas Italiaaaaaaaaaaa!!! Romano cuida disso com as próprias mãos fora da Zona 2

7-4 Murooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiii! A piada do Canadá está aumentando… Atenção

6-4 Entrega Sclater da segunda linha

6-3 Manu Out Lavia da Zona 4

5-3 Manu fora de Loeppky da Zona 4

5-2 Distribuir Zork no primeiro tempo, mas que defesa azul!

5-1 Muroooooooooooooooooo Russooooooooooooooooooo

4-1 no primeiro tempo de Szorch

3-1 tubo Lavia

2-1 Lobby Lobby da Zona 4

2-0 Murooooooooooooo Michielettooooooooooooo

1-0 Romeno!!! Vencedor do Distrito 2

25-13 Erro de serviço Canadá e Itália vencem facilmente o primeiro set

24-13 Sclatter ganha a segunda série após recepção instável no Canadá

12-24 Primeira vez em russo

23-12 Qatar vence Michelto da Zona 4

22-12 Vincente Sclater paralelo da segunda linha

22-11 Muroooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiii

11-21 Roman Manu da segunda linha

20-11 Vincent Barnes paralelo da Zona 4

20-10 Erro do Serviço do Canadá

10-19 Vincent Szwark

19-9 Bola Livre Lafia

18-9 Erro de Serviço do Canadá

9-17 Erro de serviço italiano

17-8 fora de Loeppky da Zona 4

16-8 russo primeiro tempo

8-15 Entrega de Sclater da Zona 2

15-7 Erro de serviço do Canadá

14-7 Barnes vence na Zona 4

14-6 Aceeeeeeeeeeeeeee Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

13-6 Muroooooooooooooooooo Russoooooooooooooooooo

12-6 A Primeira Era Imperial de Jalassi!

11-6 primeiro tempo Hao

11-5 Murooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

10-5 Falha de Defesa Canadense

9-5 da primeira metade de Howe

8-5 primeira metade de Galassi!

7-5 Erro de Serviço do Canadá

6-5 erro de serviço italiano

6-4 Murooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiii

5-4 Muroooooooooooo Laviaaaaaaaaaa

4-4 Invasão do Canadá

3-4 tubos de cracas

3-3 Manu Out Roman da Zona 2

2-3 Erro de serviço na Itália

2-2 Invasão do Canadá

1-2 tubo externo Lavia

1-1 Loeppky vence em paralelo da Zona 4

1-0 eles entregaram Micheletto da Zona 4

21.13: Não existe um Hoag nem mesmo um Maar no Canadá. Ebb, Slater, Luebke, Szark, Howe, Barnat

21.13: No campo russo e Galassi no meio, Giannelli na direção, Romanò na direção oposta, na banda Lavia e Michieletto, Balaso livre

21.11: Equipes alinhadas em campo para hinos

21.08: As usinas são Szwarc, que se mudou para Monza após a infeliz experiência em Cisterna, onde Soli o transformou no oposto, antes que uma lesão grave o obrigasse a ficar de fora por toda a segunda parte da temporada e Howe, que joga contra a França em Poitiers . De cortesia é o especialista Marshall, no ano passado em Nice.

21.05: A equipa canadiana aposta nas duas diagonais da equipa francesa Arago de Sete com levantador Epp e vice-versa Sclater, dois elementos de experiência e qualidade. No elenco está Eric Lubbke que se prepara para jogar sua terceira temporada na Itália: depois de Ravenna e Pádua ele vai vestir a camisa do Taranto, na diagonal com Hogg que jogou no Perugia e agora passou para o campeonato turco.

21.02: A Itália deve jogar Simone Giannelli na direção, Gianluca Galassi e Simone Anzani no meio, enquanto Daniele Lafia e Alessandro Micheletto vão jogar no elenco e vice-versa será Yuri Romani com Fabio Palasso em um papel livre.

20h59: O Canadá é uma equipa difícil de enfrentar: não tem a média técnica da seleção italiana e tem de dispensar um elemento importante como Stephen Marr que está lesionado, mas fisicamente os canadianos são muito fortes e a equipa é compacto. Cresce após as mudanças que ocorreram depois de Tóquio.

20h56: Eles ainda se enfrentam no primeiro desafio da Copa do Mundo para Eslovênia e Polônia. Há um ano com vários “atores” diferentes, a atuação aconteceu no primeiro dia dos Jogos de Tóquio, e a Itália conseguiu vencer recuperando de 0-2 para 3-2.

20h53: Boa noite amigos da OA Sport e bem-vindos à transmissão ao vivo da primeira partida Azzurri no grupo do Campeonato Mundial Polônia-Eslovênia 2022: contra Lubijana, Itália e Canadá.

Olá e bem-vindo ao LIVE LIVE dos Azzurri O primeiro desafio no grupo do Campeonato Mundial Polônia e Eslovênia 2022: contra Lubijana Itália e Canadá. Mais uma vez, eles se enfrentam no primeiro desafio da Copa do Mundo na Eslovênia e na Polônia. Há um ano com vários “atores” diferentes, o elenco teve lugar no primeiro dia dos Jogos de Tóquio, e a Itália conseguiu vencer recuperando de 0-2 para 3-2 que abriu a etapa da Grande Ilusão, que terminou com a dolorosa eliminação da Azzurra nas quartas de final contra a Argentina.

A Itália é outra seleção, mudou muito, começando pelo técnico Fifi De Giorgi, Mesmo uma grande parte do hexagrama com a afirmação dos três, Simone Giannelli na direção, Gianluca Galassi e Simone Anzani no meio, Enquanto eles estiverem na banda eles quase certamente tocarão Daniel Lafia e Alessandro Micheletto e vice-versa serão Yuri Romani com Fabio Palasso em papel livre.

Canadá Uma equipa difícil de lidar: não tem o nível técnico da seleção italiana e tem de dispensar um elemento importante como Stephen Mar, Ele tem uma lesão, mas os canadenses estão fisicamente fortes e o elenco está crescendo após as mudanças após Tóquio.

A seleção canadense depende Na diagonal para a equipe francesa Arago de Set com levantador Epp e oposto Sclater, Dois componentes de experiência e qualidade. Na banda há Eric Lubke, que se prepara para jogar sua terceira temporada na Itália: Após Ravenna e Pádua vestirem a camisa do Taranto, Diagonalmente com Hoag que jogou em Perugia Agora para a liga turca. As usinas são Szwarc, que se mudou para Monza após a infeliz experiência em Cisterna, onde Sulley o transformou no oposto, antes de uma lesão grave. Isso o obrigou a ficar no exterior para a segunda metade da temporada Howe que joga na França em Poitiers. GRATUITAMENTE Especialista Marshall, no ano passado em Nice.

A OA Sport traz para você uma transmissão ao vivo do primeiro Azzurri Challenge no grupo do Campeonato Mundial Polônia e Eslovênia 2022: contra Lubijana Itália e Canadá, Notícias em tempo real, minuto a minuto, para que você não perca nada, Começa às 21h15!

