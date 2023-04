Vlahović é letárgico e Paredes é irritante. Perin é o número 1

Comentário e julgamentos da partida contra o Sassuolo: Barbieri tem boa personalidade, e Gati está entre as defesas e os ataques. Kostic é preguiçoso, mas as ações permanecem (por Danielle Galluso)

Perrin 7

Emocionante Inzucata Defrel a alguns passos de distância no segundo tempo, mas já não é novidade: número um, feito e feito.

GATOS 6.5

Na final, como capitão, atua como atacante adicional para tentar corrigir o placar. Primeiro, ele defende uma bola vazia na linha do gol e depois, um tanto feliz, evita o perigo com uma auto-poste.

Iniciação 6

Vai bem com o físico, às vezes até com a partida avançada.

Danilo 6

Ao chegar ao final do dia, ele tenta elevar o centro de gravidade e relançar a ação em primeira pessoa. sem perder a clareza atrás de você.

Grelhadores 6.5

Ele tem personalidade para jogar a bola com calma discreta, sem ao mesmo tempo complicar sua vida: de longe a nota mais feliz do dia para Allegri.

CUADRADO (12º) 5.5.1 Atualização

Não encontrou aceleração de resolução.



feijão 4.5

As lágrimas no seu regresso ao banco atestam o tamanho do seu interesse e o grau de consciência da atuação de Reggio Emilia: a única assistência que acerta no alvo é a que favorece Defrel para a liderança alvinegra.

Meriti (21 minutos) 6

Digite alimentado.



Paraíso 4.5.1

Prepare-se, enlouqueça e incendeie as muitas pessoas negras e brancas nas arquibancadas resmungando por ter perdido uma bola sangrenta na área. Ele achará atraentes duas passagens verticais, mas no momento crucial ele sempre perde a escala. E é irritante quando ele está andando enquanto seus oponentes se encolhem, o que costuma acontecer.

POGBA (38º) ng

Atualização RABIOT 5.5.1

Tente resgatar um teste ruim com a última abóbora que Consigli de alguma forma cospe pela porta.

Atualização KOSTIC 5.5.0

Mais preguiçoso do que o habitual em atacar o campo à sua frente, mesmo que – nas poucas vezes que o acendeu – se afirme como uma flecha afiada.



Igreja (xxi) 6

Ele agarra a bola com puro desejo, que vale a pena igualar entre os pés de Di Maria.



Atualização MILIK 5.5.1

É impossível julgá-lo como atacante, abaixando-se e tentando pelo menos acertar algumas bolas de costas para o gol em seu próprio meio-campo.

Di Maria (12º) 6

Com a entrada dele, a bola começa a se mover na vertical, mesmo que você perca a oportunidade mais tentadora.

Atualização do VLAHOVIC 5.5.0

Não achou a pata quando finalmente levantou o time na final, mas fora isso estará com seis anos como o goleiro mais desempregado. E não é culpa dele.