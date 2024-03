O árbitro é quem explica a técnica do VAR

Num jogo da Liga portuguesa, a decisão do árbitro e do VAR foi anunciada pela primeira vez em directo nos altifalantes do estádio: o golo fora de casa foi anulado por impedimento. A audiência local, atordoada pelo silêncio, irrompeu em aplausos liberais. Insira o novo Canal WhatsApp Por Sport Fanpage.it

Também em Portugal O último tabu do futebol moderno foi quebrado ao aproximar os árbitros da torcida, na tentativa de dar maior clareza nas decisões tomadas em campo e evitar polêmicas. Então, na Premier League, durante Rio Ave BragaMomento histórico: No Estádio do Rio Ave, o silêncio desce repentinamente e apenas se ouve a voz do diretor do jogo explicando. Decisão do VAR é direta com gol anulado Da equipe visitante.

Um jogo sem grandes emoções e sem muito a dizer na Liga Liga, o primeiro escalão português, já que o Braga, que está na periferia da zona da taça, visita o Rio Ave, equipa intermédia da tabela. No entanto, o jogo quase desconhecido tornou-se histórico para o futebol português quando O vídeoárbitro assistente foi obrigado a intervir aos 64 minutos do jogo Num gol marcado pelos convidados com Panza.

Posicionamento irregular destacado pelo VAR marcando gol anulado

O diretor da partida, Fabio Verissimo, foi o protagonista do episódio mais importante – e decisivo – da partida. Aos 64 minutos, o Braga marcou um golo, mas o golo foi anulado quase de imediato após revisão do vídeo-árbitro assistente. A partir da câmara lenta, foram revisadas imagens do procedimento em análise até a tomada da decisão final: Infiltração inicial e tudo será excluído. Um momento como tantos outros que hoje podem ser vistos em todo o lado durante os jogos, mas que se tornou único à sua maneira e que reescreveu a história do futebol português.

Os adeptos da equipa da casa, já entusiasmados com o resultado da escolha do árbitro que colocaria o Rio Ave em vantagem, calaram-se subitamente ao verem o árbitro pronto para tomar a decisão. O silêncio toma conta do estádio e apenas um som é ouvido: uma voz É bem verdade que ele explica diretamente aos fãs através de alto-falantes o que está acontecendo: Impedimento é confirmado, anunciando decisão do VAR em tempo real pela primeira vez no estádio. Por nenhuma outra razão: por enquanto o que os governantes disseram entre si permanecerá em segredo, até a próxima “revelação”.