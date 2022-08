F1 GP Bélgica porque a Ferrari não tem mais chance para o Mundial de 2022

Vamos dizer imediatamente: a Ferrari não estava “on” para vencer a Copa do Mundo de 2022 nos últimos dois anos; No entanto, um início de temporada brilhante levou mais de um torcedor a realizar o sonho de ver o título de pilotos novamente em Maranello após 15 anos (Raikkonen 2007). Em vez disso, o golpe de Spa-Francorchamps efetivamente põe fim a qualquer pensamento sobre as chances de ganhar o título. A derrota – significando um campeonato mundial sem brilho – não dói muito, dada a percepção de que a Red Bull aumentou gradualmente seu ritmo para atingir o sulco cavado na Bélgica com todos os seus rivais (um recurso que nunca foi tão claro este ano). A dupla Red Bull-Max Verstappen corre o risco de abrir um percurso no último nível da Mercedes-Hamilton: contra o holandês e o Team Horner eles podem perder com honra (a Ferrari até conseguiu vencê-los este ano).