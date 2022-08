Mais tres dias. Ronaldo está pronto para passar para a sombra do Vesúvio.

Cristiano Ronaldo Manchester United via Getty Images

A janela de transferências de verão fecha quando Jorge Mendes tenta nomear seu jogador mais famoso. Se o United mostrar sinais de fraqueza, a Itália sonha com o retorno do português à Série A.

Cristiano Ronaldo pode deixar o Manchester United pela segunda vez antes do fechamento da janela de transferências.

Segundo a mídia britânica, o United parece ter suavizado sua posição sobre a saída do atacante e acredita que ele agora está disposto a contribuir com seu salário para ajudá-lo em seu caminho.

Tensões com dez bruxas

As tensões contínuas entre o novo treinador dos Red Devils, Erik ten Hag, e CR7 podem ter levado a uma mudança de opinião do clube inglês. Por sua parte, Ten Hag deixou suas intenções claras ao deixar Ronaldo fora das duas últimas equipes titulares.

O cinco vezes vencedor do Ballon d’Or ainda está claramente decidido a deixar os gigantes de Old Trafford, embora as coisas estejam finalmente melhorando na Premier League – os Red Devils venceram seus dois últimos jogos da liga depois de perder mal os dois primeiros jogos de abertura. .

Mas o português quer algo que o Manchester City não lhe pode dar: a Liga dos Campeões.

Nápoles ou Lisboa?

Enquanto as notícias se espalham no fim de semana de que Ronaldo estaria pronto para retornar ao seu ex-clube Sporting Lisboa – que está na Liga dos Campeões – notícias da Itália confirmam que o jogador está indo para o Napoli.

O Napoli estará disposto a dar ao jogador de 37 anos a chance de retornar à Itália e jogar na Série A, dois anos depois de deixar a Juventus. Conforme noticiado pela ESPN, tudo indica que o atacante do Manchester United está prestes a garantir a participação no primeiro Europeu, o 22º.

La Gazzetta dello Sport afirma que o próprio Ronaldo manifestou seu apoio à mudança. Se inicialmente pensamos em trocar Victor Osimhen e Ronaldo, agora, depois que o United colocou as mãos em Anthony do Ajax, essa ideia desapareceu.

Anthony para o Manchester United, aqui vamos nós! Acordo inicial com o Ajax, taxa de € 100 milhões. Contrato até junho de 2027 com opção até 2028. Assina amanhã. 🚨🔴🇧🇷 #MUFC Os contratos estão sendo preparados, é a taxa de história da Eredivisie – Anthony estará em Manchester na próxima semana. pic.twitter.com/Wr9mUiX1Ud – Fabrício Romano 28 de agosto de 2022

Mas o agente português, Jorge Mendes, está a trabalhar arduamente para garantir um empréstimo antes do prazo de quinta-feira. Resta saber se será um empréstimo ao Napoli, Sporting ou a um terceiro clube.

Spalletti: “Nenhum treinador diria não a Ronaldo”

Enquanto isso, o técnico do Napoli, Luciano Spalletti, não descartou a contratação de Ronaldo quando respondeu a uma pergunta na noite de sábado na conferência pré-jogo contra a Fiorentina.

“Se você me perguntar se quero trabalhar com Ronaldo, digo que nenhum treinador vai dizer não”, disse Spalletti. No entanto, como disse o agente de Osimhen, não há negociações”.

“Enquanto conversava com o presidente Aurelio De Laurentiis, ele me disse que não havia recebido nenhuma oferta, então vamos tentar ser o mais realistas possível e levar em conta apenas as coisas que podem acontecer”, acrescentou cautelosamente o treinador do Napoli.

Spalletti disse sobre Osimene da Nigéria: “Com um jogador como Osimene, que tem muito talento, sabemos que sempre existe o risco de um proprietário rico em todo o mundo acordar de manhã e decidir comprá-lo e isso inclui um clube como o Manchester United.”

Há 13 anos deixou o Manchester United

