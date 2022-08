Mundial de vôlei, Itália vence Turquia e se classifica para as oitavas de final

Itália-Turquia 3-0 (25-18, 25-20, 25-22)

Ferdinando de Giorgi do Squenzano não muda a escalação: contra a Turquia manda a campo a mesma equipe que superou o Canadá. E o Azuri responde bem no local contra Adis Lagumdzija e seus companheiros (na Turquia, seu irmão também desempenha o papel de segundo adversário). Quebrar 4-5 pontos na hora coloca as coisas em ordem e os turcos são forçados a perseguir (em vão). Bem, a piada, mas também a parede azul é um bom cão de guarda. Giannilli distribui bem para seus companheiros em um esforço para colocar todos imediatamente no jogo, a Turquia vacila e Michelto continua sendo o ponto de referência do ataque azul (7 pontos, 86%). A recepção turca dói e o primeiro set termina do lado do blues sem solavancos. A música não muda muito no segundo set mesmo que Lavia mantenha apenas boas proporções no ataque, por outro lado, sacar e bloquear continuam fazendo seu trabalho continuamente. Rosso (que não participou da Eurocopa há um ano) no meio do gol supera seus adversários. Alguns solavancos na recepção são devidos a solavancos turcos, mas a espaçonave azul não conhece obstruções. A Itália está saindo tranquilamente.