Portugal GP 2021 Race Schedule, Program, Running – OA Sport

Tudo está pronto a partir de Portimão para o Grande Prêmio de Portugal de 2021, a terceira temporada da World Series de 2021. Seguindo os sentimentos de um capitão duplo no Circuito Internacional de Losail, o Campeonato de Motos está pronto para voltar à ação entre os altos e baixos do espetacular caminho que se ergue no Algarve.

De olho no espanhol Marc Marquez. Ibérico da Honda está pronto para competir em seu primeiro grande prêmio ao longo de Seis meses após o colapso catastrófico que o descartou por todo o ano de 2020 e os dois primeiros testes no Catar. O multi-campeão espanhol partirá da sexta caixa atrás de Franco Morbidly (Yamaha)

Fábio Quartararo vai largar na primeira colocação. O piloto transalpino da Yamaha alcançou sua melhor volta no segundo quarto de ontem com um tempo de 1.38.862. Ao lado dele encontramos o ibérico Alex Raines (Suzuki) e o francês Johan Zarco (Ducati), segundo e terceiro respectivamente.

O Grande Prémio de Portugal vai ser transmitido pela TV8 (Canal 8 no digital terrestre e 121 na Sky). OA Sports Segue perfeitamente o dia do dia com um rico pós-corrida que o fará companhia durante toda a noite.

Transmissão ao vivo da corrida de motos em Portimão a partir das 14h00

Transmissão ao vivo da corrida de F1 de Imola a partir das 15h

Programação TV8 GP Portugal 2021 MOTOGP

Domingo, 18 de abril

17:30 – corrida de Moto3

19:00 – devido ao MotoGP

20:30 – corrida de Moto2

Foto: MotoGP Press