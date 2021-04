Super Lega, é isso: as doze equipes e o projeto

Antes da 36ª Liga dos Campeões ser aprovada, 12 clubes (com Juventus, Inter e AC Milan) iniciaram seus campeonatos. Ceferin atende ação judicial de 60 bilhões de maxi. Agnelli demite-se da Confederação Africana de Futebol e da UEFA. Johnson e Macron também estão entrando em campo (contra)

Fabio Licari

Nosso futebol está prestes a terminar de forma abrupta, sob a surra de dezenas de clubes ricos e arrogantes. Eles são os poderosos, mas não são os ungidos do Senhor. Eles são ingleses, espanhóis e italianos (Juventus, Milan e Inter). Eles estão insatisfeitos com os direitos televisivos, prêmios da UEFA, espaços seguros, classificações históricas e orçamentos bilionários. Eles querem tudo. Eles querem a Premier League imediatamente. Já anunciaram isso à meia-noiteTalvez simbolicamente, ele pediu a cooperação da UEFA e da FIFA. E para o inferno com o resto. Um torneio que mataria Ligas, Copas Nacionais, Copas Européias e, possivelmente, Copas Nacionais, em nome de uma visão maluca na NBA. Dezenas contra o mundo agora em fusão: UEFA, Federações e Federações estão considerando um processo no valor de 50/60 bilhões E em parceria com a FIFAEles ameaçam excluir os rebeldes do regime.

Agnelli foge da UEFA – Tudo desmorona no sábado, em um dia maluco comum. A UEFA está em Montreux porque hoje o CEO tem de aprovar a nova UEFA Champions League de 36 equipas (de 2024-25). No entanto, no momento da redação da declaração conjunta, Andrea Agnelli se afasta e não atende mais o telefone. Não está na Suíça e não pode ser rastreado. Os rumores de uma superliga iminente começam a se espalhar, uma ameaça que parecia ter sido evitada desde o nascimento dos novos campeões. A verdade é diferente: a UEFA não percebeu que um punhado de clubes ricos estava a trabalhar numa trama alternativa, a Premier League. Era para ser o futuro, mas por causa da crise, tornou-se o presente. Os grandes clubes pagaram mais: os salários de Ronaldo e Messi e o resto são insustentáveis. Então, eles querem dinheiro imediatamente. O dinheiro pode vir de fundos internacionais e da televisão. Isso vai acabar com salários e agentes …

Existem doze locais – Posição de Kafka: Enquanto Agnelli disse na conferência como presidente da Eca que “o um em 36 é o meu modelo ideal para campeões”, por outro lado, ele lidou com a Premier League como presidente da Juventus. No início era apenas Florentino, hoje os signatários são 12 clubes. Seis ingleses: United, City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea. Três espanhóis: Real, Barcelona, ​​Atlético. E três italianos: Juventus, Inter e Milan. Bayern (forte adversário) e Paris Saint-Germain (não contratado) estão ausentes. A organização pretende recuperá-lo juntamente com o Dortmund. A ironia é que a Associação de Chefs Egípcios (246 clubes) não sabe nada sobre isso e está pedindo esclarecimentos ao presidente Agnelli. Mas é simplesmente do projeto Florentino que falamos desde janeiro, com o apoio de fundos árabes e americanos, e que foi ingenuamente revelado na época pelo ex-presidente do Barcelona Bartomeu: “Assinamos a Premier League”. O torneio de 20 clubes, como as outras “ligas principais”, estava sofrendo com a pressão. Assim, no ano 91 nasceu a Champions League. Dormente, reapareceu à noite.

Buban chega – A UEFA reuniu-se ontem em Montreux com carácter de urgência. Com Ceferin, está também o futuro chefe do futebol, Boban, que será anunciado hoje e terá de usar todas as suas aptidões diplomáticas para se acertar, se possível, com os "separatistas". A reação da UEFA é imediata. Um comunicado muito duro foi assinado com as federações da Espanha, Inglaterra e Itália para lembrar aos rebeldes que "todo mundo que participa é de tudo", os campeonatos, as taças, as seleções. Até caras. O cenário padrão é um Euro sem Ronaldo, Pogba, Ramos e um campeonato sem Juventus, Inter e Milan, talvez na quarta-feira. Vai ser tocado? Pooh. ainda não está terminado. O Escritório de Advocacia de Nyon iniciou uma investigação de um processo 50/60 bilhões (indenização e lucros cessantes) contra os separatistas. Os governos também estão interferindo. Clubes do primeiro-ministro britânico Johnson: "Pare. Isso seria prejudicial ao futebol."

Agnelli pede demissão – Não pense em parar. No meio da noite, um comunicado de imprensa de um escritório de advocacia italiano: “The Premier League” nasceu. Foi a oferta feita pela Gazzetta e pelo The Times no dia 22 de janeiro, incluindo a promessa de solidariedade com os restantes jogadores de futebol: porque os 12 clubes querem “cooperar” com a FIFA e a UEFA. É normal dar as migalhas para a segunda divisão do mundo … ao mesmo tempo Agnelli demite-se da ECA e do Executivo da UEFA. Rasgo final.

36- Campeão da Liga – Hoje o CEO vai aprovar os campeões aos 36 anos, os dividendos de 2021-24 e os escritórios europeus (Dublin, Mônaco e Bilbao em equilíbrio), enquanto falaremos sobre as equipes expandidas em maio. Mas os tópicos serão outros. Amanhã, no Congresso, serão realizadas eleições com dois candidatos italianos ao cargo executivo “21-25”: a presidente da FIFA, Gravina, concorrendo a vice-presidente, e Christlin, a ser confirmado como membro do conselho da FIFA.

UEFA mais perto – Assim, a divisão entre a UEFA e o clube é uma “ruptura” pessoal entre Agnelli e Schiffrin, antigos amigos. O Projeto Campeões foi assinado pela Uefa-ECA (também a primeira a ter 24 vagas fixas). Mas a pausa também é Agnelli-Eca: com exceção dos “separatistas”, todos os outros clubes ficaram no escuro e no comunicado de imprensa confirmaram que estão do lado da UEFA e contra a Premier League. Parece uma comédia trágica. Os ex-inimigos Ceferin-Infantino (Uefa e Fifa), aliados contra o inimigo comum, se aproximam. Infantino também emitirá um comunicado contra os separatistas no Congresso, e à noite sairá um comunicado de Zurique contra a Premier League.

Gravina com UEFA – Em sintonia com a FIFA e a UEFA está Gravina: "Sempre fomos contra a Premier League", disse ele em Montreux. Esta tarde, os dirigentes dos clubes da Série A também se reuniram para uma conferência para avaliar a situação. Toda a Europa está a trabalhar para evitar o fim do futebol como o conhecemos.