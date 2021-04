MotoGP Portugal, Morbidelli: “Rápido graças ao Forcada”

Depois de decepcionantes atuações no Catar, Franco Morbidly pôde deixar Portimão com um sorriso, graças ao quarto lugar, ficando atrás de Bagnaya e Mir. “Estou feliz, foi uma corrida incrível e divertida”, O piloto romeno estreou-se numa conferência pós-corrida.

Dadas as dificuldades de Lusail, pode-se dizer que o Campeonato do Mundo de Morbidilly só começou hoje, mas o piloto da Petronas discorda. “A Copa do Mundo de 2021 começou no Catar, não é bom, mas começou. Portimão foi uma boa corrida e estou feliz“

MotoGP Portugal: Quartararo vence, mas Bagnaia faz uma oferta

Questão técnica

A verdadeira preocupação de Frankie, como ele admitiu após as eliminatórias portuguesas, é a impossibilidade de manter a Yamaha tão atualizada quanto os oficiais. “No ano passado recebi atualizações após 3 corridas, mas este ano é diferente. Minha bicicleta é completamente diferente da minha bicicleta de fábrica, Não sei se você pode transferir itens dos itens deles para o meu M1. “

“Em qualquer caso, nosso potencial parece bom para mim. Outras Yamahas podem fazer melhor uso dos pneus, e podem fazer mais para fazer isso e manter uma velocidade mais alta.. Olhando a cronologia, não tive bons momentos, mas consegui lutar pela plataforma. Outros podem empurrar com mais força e conseguir mais bicicletas. É assim para mim no momento. Mesmo na volta do vôo, não consigo tirar o melhor da M1, mas ainda consigo me manter firme. Isso é uma coisa boa, especialmente nas corridas. “

O resultado de Portugal foi o resultado do grande trabalho feito na escavação com os seus técnicos e, sobretudo, que Ramón Forcada ainda era capaz de fazer milagres.

“Ainda estou convencido de que Roman é o melhor chefe de equipe no MotoGP. Sua habilidade é imensa, assim como sua experiência. Isso é evidenciado pelo fato de que ainda podemos andar muito rápido com esta moto,” Vice-campeão mundial concluído.

Moto GP e Marquez em lágrimas após a corrida: “Sem dor, mas libertação”