Bologna: Quem será o treinador depois de Mihajlovic? De Zerbi rejeita amizade com Sinisa, a corrida de mão dupla Ranieri-Motta

Sunisa: Não às demissões

Aventura Sinisa Mihajlovic No banco em Bolonha, uma experiência que durou mais de 1.300 dias e foi imbuída de uma profunda história pessoal para o técnico sérvio que foi demitido ontem após renunciar à sua demissão. Isso é o que você diz Gazzetta dello sport Ele fala sobre um encontro na casa de Mihajlovic em Roma entre o agora ex-técnico do Rosoblu e uma delegação do autor de Bolonha De. VenucciO DT Sartori e a dsd vaio. A ideia era chegar a uma separação pacífica e consensual, mas Sinisa, convencido de seu trabalho e confiante de que a situação de Bolonha poderia ser resolvida, evitou categoricamente a ideia de demissão. Daí a isenção.

Ranieri e Motta: Lugar para dois

“Foi a decisão mais difícil que tomei desde que me tornei presidente do Bolonha” Anuncia o Presidente de Bolonha Joey Sabot. Treino em Casteldebole esta manhã será liderado pelo treinador da Primavera Lucas Vigiani, no banco com uma grande possibilidade também no domingo na partida contra a Fiorentina. Há dois nomes para a publicação do Sinisa. A primeira é que Claudio Ranieri. A delegação de Bolonha aproveitou a sua presença em Roma para falar com o treinador do Capitólio, a quem poderá ser oferecido um contrato anual com opção no segundo. A alternativa representa Thiago Mota. Através de contactos telefónicos com o antigo treinador do Spezia, que se encontra atualmente em Portugal.

Defesas de De Zerbe

Então parece que foi uma corrida de mão dupla também porque o terceiro método, ou seja, Roberto de Zerbi, ele disse não à sede de Bolonha. O atual treinador do Shakhtar Donetsk, que ontem derrotou o RB Leipzig por 4 a 1 na Liga dos Campeões, graças à amizade com Sinisa Mihajlovic, só poderia ter aceitado a liderança do banco em Rosoblu se o sérvio renunciasse. A isenção eliminou essa possibilidade.

nós vimos. A história do bom futebol termina aqui e além. Sinisa Mihajlovic fez um excelente trabalho em Bolonha, sempre mantendo Emilian no meio da tabela e valorizando muitos jogadores, tanto jovens quanto em busca de um relançamento como Marko Arnautovic. A impressão é que o treinador sérvio disponibilizou muito material e, sobretudo, deu uma identidade clara de equipa ao Bolonha, cujos jogadores se identificaram com o treinador e assim criaram uma forte sinergia entre o relvado e o banco. O mercado de transferências de verão privou Mihajlovic de três jogadores importantes da temporada passada (Thyatt, Hickey e Svanberg), forçando-o a revolucionar o elenco. Tantos rostos novos e tão pouco tempo para fazê-los dar o seu melhor. A liberação de Sinisa após um início lento (3 pontos em 5 partidas) dá a sensação de não tentar até o final. Podemos pelo menos esperar pela paralisação nacional no final de setembro, dando ao técnico sérvio mais duas semanas para corrigir a situação. Em vez disso, optou-se pelo caminho da isenção imediata. Agora espaço para a zaga que terá que, antes de tudo, vencer jogadores que trabalhavam (e lutavam) por Sinisa como homem antes mesmo de se tornar treinador.

