Campeão: Salzburg – Milan 1-1, gols de Okafor e Salemakers

Jogo equilibrado na Red Bull Arena: Os austríacos estão à frente de Okafor, o belga encontra um empate 1-1 antes do final do primeiro tempo. Trabalho português em recuperação

Se há um ano o Milan começou a Liga dos Campeões com uma ilusão e uma derrota em Anfield, desta vez começou com fatos sólidos: 1-1 em Salzburgo Fora, o gelo foi quebrado no Grupo E que promete uma luta muito dura. Não um demônio deslumbrante como em um clássico, mas certamente um combativo, contra um adversário que tem alta organização, velocidade e alguns elementos muito talentosos. E pelo cabelo de Liao não faz o tiro em plena recuperação.

Equilíbrio – O resultado em Zagreb, com o Chelsea a perder para o Dínamo, serviu de imediato de alerta a todos aqueles que consideravam os Blues e o Milan os melhores candidatos à qualificação. O Salzburg, então, tem uma abordagem moderna que exige respeito, principalmente na Red Bull Arena (3 vitórias no grupo e um empate com o Bayern nas oitavas de final da última Liga dos Campeões). Portanto, não é de surpreender que os campeões italianos tenham tido um “campo de jogo nivelado” em um bom primeiro tempo na Áustria. De fato, é necessário remediar a desvantagem de passar para o intervalo em 1-1, mostrando o personagem nos momentos mais difíceis.

Pergunta e resposta – Os gols de Okafor e Selmakers. Os suíços formam uma dupla de ataque de alto nível com Fernando, como é habitual por aqui (pessoas como Haaland e Mane passaram por aqui). E os rossoneri sofrem com suas combinações, que foram especialmente iluminadas por Capaldo – dois chutes já no primeiro minuto de jogo – e Cameri. Kalulu se mete em apuros, que perde o equilíbrio na área aos 28 minutos com Okafor e acaba embaraçado no chão: nem Minyan consegue fazer o milagre, a bola de 1 a 0 passa entre suas pernas. Mas o diabo está reagindo. A coisa que funcionou melhor até agora foi o solo do central Hernandez, que foi frustrado pelas leituras infelizes de Giroud, mas o gol igual aos 40 minutos nasceu de um trabalho de equipe de engenhosidade, pode-se dizer. para jornais. : De Ketelaere limpa uma bela bola no meio do campo, Bennacer pega e coloca na pista do Leão, no meio está o Saelemaekers que fez o gol de 1-1, também de preferência Giroud. READ "De Paul não gostou, foi assim com o Milan" - SOS Fanta

Emoção Liao – A situação se acertou, mas o segundo tempo começou com emoção: o chute de Kigergaard da esquerda para Fernando, muito livre na trave oposta, perdoou Minyan do brasileiro. Pioli já viu o suficiente: dentro de Pobega, Dest e Origi, fora de Bennacer, Calábria e Giroud. Mas o primeiro goleiro a se apresentar após as substituições ainda foi Minnen, que foi chamado para mergulhar com uma bola de fogo de Seewald. A joia Cisco e a dupla Diaz-Mesias são as últimas jogadas de Gisele e Pioli para dar o golpe decisivo na corrida: Brahim quase conseguiu, mas a saída rasteira de Kuhn selou o placar. Então Theo dá emoção, mas aos torcedores rossoneri: um passe de horror na zona perigosa, chutando de Sisko, que não passa muito longe da trave. em mim? De modo algum, há tempo para o arrependimento final: o golo de Liao aos 94 minutos, com um desvio à direita. O Milan reencontrará os austríacos em alguns meses, o próximo obstáculo a se pensar será em uma semana: o Dínamo Zagreb chega a San Siro. como líderes de grupo. Você disse isso?

6 de setembro de 2022 (alteração em 7 de setembro de 2022 | 00:59)

