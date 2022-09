Comitê Paralímpico Italiano – World Boccia Intercontinental Challenger, a equipe azul nacional apresentada no Capitólio

uma localização excepcional lá Sala de Júlio César no Palácio do Senador, dentro Prédio do capitólio quartel generalSociedade Capitolina, organizou um show O blues dos Jogos Paralímpicos de Bokia, A partir de amanhã, quarta-feira, 7 de setembro de 2022 até Desafiante Intercontinental Mundial de Bocha, Uma competição internacional, a primeira do gênero em Roma, preparatória para a qualificação para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Este evento, que permite aos atletas com deficiências graves e muito graves poderem experimentar uma competição competitiva, organizada pela Federação Italiana de Bocha, através de um comitê organizador específico, é apoiado por Especial BMW.

O Azure Show despertou grande interesse e interesse da mídia.

lá delegação azul, conduziu Chefe da delegação Vincenzo Santucci, Consiste em ct Giada Zolli, A partir de Representante Mauro Peroni, A partir deTreinador adjunto Agostinho Demartes, A partir deAssistente Técnica Julia Boren, dê a ela Atletas: Riccardo Zanella, Claudia Targa, Diego Gili, Ciro Montaño, Mirco Garavaglia, Gabriel Zendron, Giulia Marchisio, Matteo Tosetti, Riccarda Ambrosi, dê a ela Assistentes Marco Zanella, Sonia Bodo, Alexandro La Placa, Martino Morelli, Umberto Garavaglia, Adriano Zendron, Maria Rita Cattani, Roberto Marchisio, Rosa Caviglia, Lorenzo Sponzelli e Sabrina Scotiguazza.

Na linha de partida até 14 de setembro, no Centro Técnico Federal de Turim, estão vinte e uma seleções nacionais: Brasil, Austrália, Azerbaijão, Irlanda, Grã-Bretanha, República Tcheca, Tailândia, Alemanha, Egito, França, Itália, Espanha, Finlândia, Portugal, Hong Kong, Israel, Uzbequistão, Eslováquia, Eslovênia, Índia e Turquia.

Os títulos individuais nas classes BC1, BC2, BC3 e BC4 no par BC3 e BC4 serão concedidos às equipes nas classes BC1 e BC2.

“Como romeno, é para mim um grande prazer apresentar este evento em um local de tão grande prestígio, e por isso agradeço ao prefeito Roberto Gualtieri e ao Município Capitolino – palavras Presidente federal Marco Junio ​​de Sanctis recebe medalha especial do prefeito de Roma – A Bocha dos Jogos Paralímpicos, que entrou na FIFA em 2018, graças ao apoio do CIP e da FISPES, alcançou um excelente nível técnico esportivo da mesma forma que todas as nossas outras modalidades. Estamos trabalhando para que alguns jogadores azuis se classifiquem para Paris 2024 e no momento temos pelo menos três atletas altamente competitivos, o que é um sinal do grande trabalho que estamos fazendo. Há apenas um mês, Azzurri Mirco Garavaglia e Giulia Marchisio venceram o World Cup Tour na Holanda, a primeira vitória internacional em uma jornada de quatro anos.”

“Nossa união é uma grande união que une alta classe e esporte para todos, com uma grande vocação social – ele completou De Sanctis – Todas as disciplinas esportivas devem ter a mesma dignidade e consideração. A medalha de ouro tem o mesmo valor em todos os esportes, e o azul que os atletas do Bocía usam hoje é tão intenso quanto as seleções nacionais de todas as outras disciplinas. Este é o principal objetivo que estabeleci para mim mesmo depois de lutar por anos com chefes responsáveis ​​para que atletas com deficiência ganhem os mesmos direitos e a mesma atenção.”

“Entre os principais eventos esportivos em Roma, também incluímos o World Boccia Intercontinental Challenger em 2022 – Suspensão Presidente da CIP, Luca Pancalli – Saudações pelo trabalho de divulgação da disciplina esportiva e por este importante evento, vamos ao Presidente da FIB, Marco Junio ​​​​de Sanctis, que pela primeira vez mostrou grande competência e sensibilidade ao mundo do esporte paralímpico, ao Secretário Geral Ricardo Milana e a todo o talentoso staff da FIB.”

“Fui apresentado ao mundo dos pratos graças às histórias de De Sanctis – lembrar Pankali – Uma união de complexidade ímpar, cuja gestão exige significativas habilidades gerenciais, gerenciais e técnicas, características de quem hoje lidera o FIB. O boliche une gerações e se posiciona em nossa sociedade como uma importante ferramenta para medidas ativas de bem-estar de grande valor no mundo da política esportiva, como um recurso adicional para a construção de um país melhor, capaz de garantir igualdade de direitos e igual dignidade.”

abordar o blues, Pankali Eu me lembrei de como “Cada um de nossos atletas paralímpicos tem uma grande responsabilidade, além da competição, de ser fonte de inspiração, paixão e esperança para todos aqueles que assistirão ao esporte nesta semana.”

Também presente na vernissageConsultor de grandes eventos, esportes, turismo e moda, Alessandro Onorato (Pouco antes da introdução do torneio de golfe italiano Open, assim) que explicou como “A administração municipal Capitolina atribui a mesma importância a todas as modalidades desportivas e é motivo de orgulho.”

Para encerrar a coletiva de imprensa, o proprietário, Prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, que destacou como “A Federbocce está criando algo fundamental e, de certa forma, inovador. Roma quer voltar a ser a capital dos grandes eventos esportivos, incluindo a cidade do centro para a periferia, porque o esporte é uma ferramenta de crescimento, participação, saúde e conexão, além de ser um grande cartão de visita para Roma.” Estamos satisfeitos que o World Boccia Intercontinental Challenger também esteja incluído em nosso programa. exemplo para muitos, provando que grandes conquistas são sempre possíveis.”

Enquanto isso, amanhã, quarta-feira, 7 de setembro de 2022, às Centro Técnico Federal de Turim, que será reconstruído comigo Os fundos do PNRR, cujos projetos do FIB despertaram o interesse da Roma Capitale, está agendado Cerimônia de abertura do World Boccia Intercontinental Challenger. O evento esportivo começa então com as finais e cerimônias de premiação marcadas para os dias 11 e 13 de setembro.