Nos trimestres pela primeira vez

Nova York (EUA) – Janic Sener Continua a vencer em Nova York e pela primeira vez separa o passe para as quartas de final de nos abrimos Quarto e último tênis golpe forte A temporada atual em quadras duras Prados Flushing ($ 279.985.686 em prêmios em dinheiro). e com Mateus Brittany já se classificou (O norueguês vai desafiar Casper Rudd), também é a primeira vez que isso é feito Entre os oito melhores do Campeonato dos EUA Há dois italianos ao mesmo tempo.

Alkaraz próximo obstáculo

O 13º classificado ATP de Tirol do Sul de 21 anos e 11º cabeça de chave venceu em Flushing Meadows após cinco sets. Ilya Ivashka (73)que ele havia eliminado na terceira rodada Outros azuis Lorenzo Musetti6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3 Resultado final entre Şener e o bielorrusso de 28 anos. O jovem italiano jogará agora contra o espanhol Carlos Alcaraz, número. 4 do ranking mundial e o terceiro favorito do torneio, mas Corra como Rod para se tornar o número um do mundo Após eliminar Daniel Medvedev e Rafael Nadal nas oitavas de final: o espanhol de 19 anos ela tem Ela venceu a croata Marin Cilic em cinco setssemeado No. 15 de multiplicação de semeadura com uma pontuação de 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3.