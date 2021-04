Segundo AS Ronaldo e Alegre nunca se deram bem

No período em que o nome Massimiliano Allegri voltou a aparecer na órbita da Juventus da Espanha, vem a notícia que muitos passaram a esperar. Na verdade, segundo a AS Sports, Ronaldo e Alegre nunca concordaram. Esta diferença de pontos de vista entre os dois fez com que o treinador se afastasse. Talvez depois de alguns anos algo tenha mudado? Allegri voltará à Juventus também com Ronaldo? Hoje em dia, as dúvidas são muitas em torno da Juventus, com os torcedores esperando desesperadamente por novidades nesse sentido.

Por que Ronaldo e Allegri discordaram desse consenso?

Percebeu-se que a relação entre os dois não era imediatamente idílica, com CR7 que muitas vezes parecia impaciente ao treinador do Livorno. Na verdade, para Allegri, era a equipe, não um jogador, sempre mais importante. Ronaldo, por outro lado, é definitivamente um dos jogadores mais fortes de todos os tempos, queria ser tratado de forma diferente, como o mais forte. Hoje em dia, AS reabriu a questão, confirmando especificamente que Ronaldo e Allegri nunca concordaram. as razões? Segundo o jornal espanhol, Alegre não se aproximou de Cristiano e algumas das alternativas não deixaram os portugueses indiferentes. Além disso, a partir de algumas declarações de Allegri, Cristiano percebeu que não havia precedido a equipe, e que não estava em primeiro lugar nos pensamentos do treinador, que primeiro pensou na equipe.

Ronaldo Pere Alegre é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos

Lendo essas declarações, pode-se pensar que Allegri não acreditava que Ronaldo fosse um campeão absoluto, mas pelas declarações do treinador isso definitivamente não é verdade. De fato, em entrevista publicada em dezembro passado, o treinador toscano explicou: “Treinei muitos jogadores fortes com uma grande mente. Penso em defensores como Chiellini e Nesta, meio-campistas como Gattuso e Seedorf e atacantes como Ibrahimovi وفيت e Cristiano Ronaldo. CR7 é o melhor desse ponto de vista ”, disse. Porque tem uma cabeça diferente de todos os outros. Venceu a Bola de Ouro cinco vezes e a Champions League como está, além de um Campeonato da Europa com Portugal. , ele é sempre aquele que faz a diferença e define uma nova meta a cada ano. ” Por isso o respeito e a gratidão do treinador são grandes, sendo o talento e qualidades dos portugueses inquestionáveis. Portanto, talvez seja verdade que Ronaldo e Allegri nunca chegaram a acordo e que discutiram mais de uma ocasião na temporada em que estiveram juntos na Juventus, mas também é verdade que o respeito entre eles existe e, portanto, quem sabe que não estaremos capaz de vê-los juntos novamente em preto e branco, talvez no início da próxima temporada.

