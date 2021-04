ATP Montecarlo, oitavo resultado: Fujinini em campo com Krajnovic

A Itália ainda se apega a Fabio Funini. O atual campeão, o Monte Carlo que ele mais ama, é o único italiano entre os nove presentes no sorteio principal. Hoje, Fabio enfrenta o sérvio Philippe Krajinovic, 37º da classificação. A nomeação para o Estádio dos Príncipes à tarde, o terceiro jogo do dia que se abre às 11. O belgrado de 29 anos é considerado um dos piores clientes do italiano número 2. À parte a vitória no Challenger em Barletta, de fato, nos próximos dois desafios – Na segunda rodada do ATP 500 em Hamburgo (lama) em 2014 e aos preços da vitória do Basel (fast indoor) em 2019 – Kraginovi sempre venceu e nunca perdeu faíscas em campo . Fábio gosta de viver com ele este torneio, que sempre definiu como “em casa” devido à sua proximidade com Arma di Taggia, a dois passos de Sanremo. Para Krajinovic, na verdade, esta é a segunda participação no principado dos “1000” que ele nunca alcançou. Fábio analisou o desafio que tem pela frente: “Filipe merece mais do que o ranking que tem. Vai ser uma luta muito dura. O importante é poder ficar em campo como nos últimos dois dias, com a atitude certa. Às vezes parece ter menos desejo, e pode ser. Além disso: tenho 34 anos, uma esposa e dois filhos. Tenho que ser honesto, viajar agora pesa mais sobre meus ombros. Sempre faço o meu melhor e enquanto eu Sinta o fogo por dentro. Vou continuar a lutar. Depois vou me despedir, mas não se preocupe, ainda não é hora. “