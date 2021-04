MotoGP, as cinco respostas que Portimão GP tem para nos dar. Valentino Rossi vai voltar a subir? Quarteraro e Zarco da Copa do Mundo? OA Sport

Está tudo pronto para a terceira ronda do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2021. Depois de arquivar uma empolgante dupla inicial de Lusail, o circo desloca-se ao Velho Continente, para o Grande Prémio de Portugal. O caminho de Portimão parece perfeito para nos dar a batalha e o cenário novamente, com um cenário que pode cercar ainda mais os heróis. Será mesmo assim? Não faltarão ideias, por isso vamos descobrir as questões mais importantes que nos irão acompanhar neste próximo fim-de-semana lusitano.

1 Valentino Rossi poderá voltar a subir?

Portimão conseguirá trazer o ‘médico’ de volta? Depois de animar as eliminatórias para o Grande Prêmio do Qatar, que terminou em décimo segundo lugar, e um fim de semana horrível no Grande Prêmio de Doha, o que Valentino Rossi verá em Portugal? Os primeiros sinais com o novo M1 pareceram encorajadores, mas o início da temporada foi literalmente inquietante. E como se isso não bastasse, os velhos problemas ressurgiram, especialmente ao nível dos pneus traseiros. Se este for o caso, mesmo em uma pista completamente diferente em comparação com Lusail, ele pode realmente abrir outra temporada complexa para o nove vezes Campeão do Mundo, com a Yamaha que, agora, parece incontrolável para seu estilo de pilotagem.

2 Fábio Quartararo vai conseguir se afirmar?

Depois do ano de 2020, que testemunhou muitos altos e baixos, o início de 2021 também testemunhou os dois lados do “Diablo”. Na defesa e quinto na estreia, ressoou com Bad e venceu o segundo ato de Lucille. Chega outra pista, Portimão, que vai apresentar vários problemas aos pilotos. Os franceses conseguirão se adaptar ou voltar? Será que o competidor oficial da Yamaha será capaz de se afirmar depois de vencer a segunda rodada da temporada? A maneira como ele venceu, gerenciando as motos e pneus, e a corrida descontrolada na final, explica como a classe de 1999 pareceu aprender com seus erros, então por que isso realmente não conta para o sucesso e os favoritos ao título? A raça lusitana muito nos dirá deste ponto de vista.

3 Johan Zarco “Meteor” ou Candidato ao Título?

O segundo em sua primeira participação, e o segundo no Grand Doha Championship, com vaga adjacente na classificação do campeonato. Johan Zarco não poderia começar melhor a temporada. Quem teria esperado isso antes? Depois de meses difíceis entre a KTM e a Honda, parece que o francês encontrou seu lugar de direito na equipe Ducati Pramac. Ele encontrou imediatamente a melhor sensação para sua moto e, acima de tudo, ele reescreveu seu talento. Na volta do vôo, ele sempre foi um dos caras a se bater, e nós sabemos disso. Surpreendentemente, ele se tornou eficaz até mesmo nas corridas. Bem, Losail era perfeito para a Ducati, mas mesmo que Portimão se veja como o protagonista, ele pode realmente colocar a antiga Yamaha Tech3 nas fileiras dos candidatos ao título.

4Qual equipa será a preferida em Portimão?

Como visto na última edição (que aconteceu em novembro), a pista Lausianne reiniciou todas as cartas. Na ocasião, o apresentador Miguel Oliveira dominou a cena com uma KTM que parecia absolutamente perfeita para este projeto. Será esse o caso novamente este ano? Com certeza veremos a fábrica da Yamaha pronta para a batalha, como a Ducatis, mas para esta ocasião teremos de incluir a Suzuki, perfeita para as curvas de Portimão, sem desrespeitar a Honda e a Aprilia. A luta nunca será tão equilibrada como neste fim de semana, com todos os lares com palavra a favor.

5 Será que Franco Morbidly voltará às alturas?

Definir a partida do piloto romeno para o torneio como “catastrófica” é realmente um eufemismo. Em grande escala fora da área de pontos na Corrida -1, uma vez fora dos 10 primeiros na Corrida -2, o que acontece com Frankie? Após os testes de pré-temporada, contou confortavelmente em muitos candidatos, mas assim que a primeira corrida começou, ele desapareceu do radar, a anos-luz de distância do M1 do que era visto. A absorção de problemas técnicos e uma grande dificuldade na retaguarda tornam a vida impossível para um motorista romeno. Portimão pode ser a ocasião para uma ascensão irada. Caso contrário, no entanto, uma experiência realmente ótima se abriria para uma bicicleta Iwata.

Crédito: MotoGP.com Press