Sobre Raiola, uma lição da mídia alemã. Na Itália, eles o tratam como um filantropo. 100 milhões oferecidos a Donnarumma é o salário de nabob por 5 anos

Em alguns casos, é bom e correto aprender com os alemães. O jornal diário de combate do Bild, inspirado em Haaland, o atacante do Borussia Dortmund comandado por Raiola, ofereceu, em uma viagem do Barcelona a Messi, para definir a tática do agente como “truques sujos”. Em nossa parte da Itália, infelizmente tem que ser acrescentado, os tratamentos de tapete vermelho estão reservados para esse personagem tão discutido. A nova geração de repórteres do mercado de transferências, para metade das notícias, está pronta para ser o seu próprio megafone, ignorando a realidade econômica e financeira do futebol italiano e dando crédito a toda a “bolha” vinda de sua residência em Monte Carlo. Ninguém critica seu comportamento, incluindo negociações fora da lei, ao invés – por exemplo – Pep Guardiola do Manchester City fez de forma transparente e corajosa, ficando no caminho de sua equipe. Há alguém na Itália disposto a fazer isso? A única vantagem do Milan chinês comandado por Fasone e Mirabelli foi exatamente a seguinte: impediu Raiola de tirar Donnarumma do PSG sem nenhum custo e arrecadou o valor acertado pela operação com a confirmação do contrato de Gigio sem pagar um único euro em comissão, mas pagando um preço exorbitante por isso. O movimento de precaução (a parte de Rina de 3,5 milhões de patrimônio líquido por três anos) acabou sendo inútil.

Gigio’s 100 Million – O comportamento de Raiola nas negociações de Gigio Donnarumma é sempre o mesmo. Qual é a sugestão que você ainda não respondeu? Vamos explicar bem para que conheçamos a escala do processo. Maldini e Massara, em acordo com o acionista Elliott, ofereceram ao goleiro capitão um contrato no valor de 7 + 1 milhão líquido por um período de cinco anos, o que significaria – para o orçamento do clube – uma beleza total de 80 milhões necessária. Adicione o enorme bônus reivindicado por Raiola (3% de acordo com as regras da FIFA). Isso significa que a propriedade está pronta para investir em seu capitão com uma cifra muito próxima de 100 milhões e pagar em dia (como acontecia em todos esses meses de estádios fechados enquanto seus colegas de outros clubes não se beneficiavam do mesmo tratamento) um dos 3 salários além dos níveis mais altos da Liga Italiana. Pode-se dizer que esta oferta não é suficiente? Podemos acreditar que o Milan não tem uma formação muito forte e um grupo de equipes muito atraente no comando do futuro? É possível objetar que – com a crise da Covid – existem alguns clubes em circulação dispostos a oferecer os 12 milhões de que Raiola se preocupa?

O agente costuma dizer – torcedores de outros times de futebol – estão fazendo seu trabalho. Certamente. Então, neste ponto, Donnarumma deve ser aquele que faz uma afirmação, expressa sua direção e leva a palavra não apenas para dizer a Marcka (“Por que deveríamos ser os protagonistas do romance?”) Algo que não deveria ser dito para o árbitro. Sua única sorte é que, nas últimas semanas, o Estádio San Siro ainda está fechado ao público, grande ou pequeno. Porque senão, a vida era mais difícil para ele do que o duplo papel no lugar garante (Raiola joga duro e pisca no Milan). Não, esses três jogos de cartas podiam ser vistos nas vias do metrô há alguns anos. Eles também não estão mais na moda lá.