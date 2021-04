Duas vitórias de Mihai Pobuchica em Portugal »La Gazzetta de Massa e Carrara

esporte

Quinta-feira, 22 de abril de 2021, 14h31

O sorteio da primeira jornada do torneio de qualificação olímpica europeia individual de ténis de mesa decorreu na terça-feira, 20 de abril, pelas 14 horas, em Guimarães, Portugal.

O sorteio foi muito aguardado e todos os jogadores presentes viram Mihai Bobochika (nº 123 do mundo) da Apuania Carrara Tennistavolo listado no Grupo C com o Israeli Tal of Israel (nº 727), Ovidiu Ionescu (b 60) da Romênia e Jesus Cantro da Espanha (nascido em 189). Ontem quarta-feira 21 de abril às 14h20 no italiano na mesa 2, o israelense derrotou Tal de Israel (nº 727) 4-0 (11-8, 13-11, 11-7, 11-9).

Após o início da primeira parte, que lhe permitiu impedir o regresso do adversário, na segunda, Azraq teve de lutar e cancelar o setpoint (10-11), antes de fechar a seu favor. A terceira pausa foi bem tranquila, enquanto a quarta Bobocica teve que subir de 3-8 para vencer. Em seguida, no dia 19.20 um italiano na mesa, enfrentou e derrotou o romeno Ophidio UNESCO (nº 60 do mundo), que foi surpreendentemente derrotado na primeira partida por 4-1 (7-11, 10-12, 12-10, 9 -11, 5 -11) do espanhol “criador de canetas” Jesus Cantero (nº 189). Mihai Bobochika derrotou o romeno Ovidio Ionesca (nº 60), o vice-campeão europeu em exercício, no final de uma reviravolta emocionante de 1-3 para 4-3 (7-11, 9-11, 11-9, 9- 11, 11 -9, 11-6).

O Carrarese perseguiu inicialmente de 2–2 em diante e em 5–10 apenas cancelou os dois primeiros pontos de ajuste. No segundo set, lideramos um ponto por um ponto até 7-7, então Popuchika avançou para 9-7 e foi empatado e ultrapassado (9-10) por Ionesco, que criou a bola do set. O campeão italiano se recuperou seis vezes no segundo tempo de 0-3 para 6-3 e depois continuou pressionando (8-4). De 9 a 5, o oponente se encontra na arena de slide (9-8) e depois que o tempo acaba, Popuchika consegue um ponto definido (10-9) e leva para casa. Na quarta fratura Bobocica recuperou de 4-6 para 6-6 e repeliu novamente (6-9). Ele enfrentou três pontos fixos (7-10) e se rendeu ao terceiro. O competidor do Apuan começou bem o segundo tempo (3-1) e estendeu (7-3). Isso foi seguido por uma suspensão devido a uma queda na luz, então Bobocica agarrou cinco pontos do grupo (10-5) em quarto lugar e marcou. No quinto intervalo, a UNESCO retomou o avanço (3-1) e do 5-2 foi reabsorvido (6-6), depois deu outro chute (9-6) e voltou (9-9). Foi o ponto de partida para o Popusica, que aproveitou para estender a frase ao “belo”.

Karrese aumentou para 5-3 e sofreu três pontos consecutivos (5-6). Ele inverteu a posição novamente (10-6) e venceu no primeiro ponto da partida. Hoje às 13.20 italianos na mesa 1, ele enfrentará a espanhola Jess Cantro (nº 189), que surpreendentemente perdeu por 4-2 (11-6, 9-11, 9-11, 11-6, 9-11, 5-11 ) da mão do israelense Tel o israelense (nº 737) na partida decisiva para chegar ao tabuleiro. O regulamento estipula que os dois primeiros de cada grupo receberão uma loteria de eliminação direta.

Ouvimos as primeiras impressões do Presidente Guglielmo Belotti, “Ao analisar o empate, há sempre elementos de reclamação, pelo que evito fazer julgamentos e avaliações, mas gostaria de salientar que as notícias que recebemos de Portugal são do Mihai Bubuchika que está muito determinado e com a tensão certa, ele tem excelentes oportunidades e tenho certeza que ele Esta fase preliminar vai passar, e depois a segunda e decisiva fase começará com um empate a eliminar.