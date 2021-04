Jannik Sinner, nova empresa em Barcelona

Yannick Senner É mais um passo em direção ao Panteão mundial do tênis.

Tenista sul-tirolês, recém-saído de A. Master 1000 , Que perdeu em Miami para o time polonês Hurkacz, havia na verdade conquistado Quartas de final Tudo’ ATP 500 em Barcelona Depois de vencer o espanhol na segunda rodada por dois sets Roberto Bautista Agut , Número 11 do mundo e número 5 no Campeonato Catalão de Clay Court, disputado no Real Club de Tenis.

O próximo adversário será russo Andrei Rublev , Atingiu a nova final em Montecarlo, onde foi derrotado por ele Stefanos Tsetsipas E o número 3 em Barcelona: nas oitavas de final, Rublev venceu o espanhol Albert Ramos-Vinolas por três sets.

A partida entre Sinner e Bautista foi disputada apenas no primeiro set, e foi vencida pelos italianos 11/09 desempate : Um grupo incrível com uma quebra duas vezes de cada lado e uma falta é capaz de cancelar um ponto específico de seu oponente em 9-8.

Neste ponto, Bautista Agut, semifinalista de Wimbledon em 2019, já estava fora do jogo, rendendo-se imediatamente ao serviço e depois claramente perdendo. 6-2 Depois de abandonar o serviço no primeiro e sétimo tempo.

um de kafir , Quem passou na segunda rodada o bielorrusso Igor Gerasimov em dois sets (6-3, 6-2) pode ser considerado uma verdadeira conquista. O italiano já havia derrotado Bautista Agut nos dois únicos precedentes, ambos em 2021, nas semifinais do 1000 Masters em Miami e na oitava final em Dubai, mas o confronto em Barcelona foi o primeiro entre os dois no saibro.

Entre Sinner e Rublev, há apenas um precedente, indicando uma partida real não disputada, em 2020, em Viena, onde o italiano foi forçado a se aposentar após apenas três partidas.

Graças a esta vitória, o Sinner quase supera Décimo nono lugar no ranking mundial O canadense Felix Auger-Aliassim também se classificou para as quartas-de-final em Barcelona depois de derrotar o compatriota Denis Shapovalov em dois sets e depois de ser eliminado nas oitavas de final em dois sets. Lorenzo Musetti.

OMNISPORT | 22-04-2021 14:54