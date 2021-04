CR7 apaixona-se de novo: este é um gesto que irritou os adeptos da Juventus

O Juventus Por Andrea Pirlo, ele venceu a reviravolta no Parma Daversa, mas novamente deixou Cristiano Ronaldo seco e foi um dos culpados no gol do Ducado, que foi assinado por Gaston Brugman em cobrança de falta. Aliás, o campeão lusitano foi recolocado no posto de controlo, frente ao Porto, e mesmo assim não estava definitivamente a “provocar” o golo da vantagem do convidado.

Erro fatal”

O CR7 provou não se sentir confortável na antepara, no entanto Andrea Pirlo Mais uma vez, ele queria ousar enfrentar o ex-protagonista do United e do Real Madrid no lado negativo. Aliás, o português abaixou-se um pouco, cobrindo o rosto com os dois braços: foi uma pena que a bola tenha passado por cima da sua cabeça e colocado atrás de Gigi Buffon.

No final da partida, o treinador da Juventus respondeu às perguntas da Sky Sport sobre a leveza que cometeu no posto de controle. um herói: “Outro erro no posto de controle de Cristiano?” Acontece, é apenas um loop e o desempenho geral precisa ser avaliado. Veremos se no próximo pênalti contra Pirlo ele colocará seu jogador simbólico novamente na barreira, mas ele mostrou que não se sente confortável na área da barreira.

Pirlo então tocou no assunto Paulo DybalaEle não marcou, mas é um jogador fundamental para a Juventus e perdeu muitas coisas nesta temporada: “Dybala é um jogador importante. Conhecemo-lo há anos. Quanto mais joga, mais convencido fica. Também jogou melhor esta noite do que da última vez. Agora terá o homem para enfrentar melhor os próximos jogos.”

Pare no posto de controle

De acordo com relatos da Fanpage.it, Fabio Capello e Paolo de Canio foram muito difíceis com CR7 após eliminação brusca da Liga dos Campeões Junto ao porto de Consensau. “Os jogadores bonitos não têm de ir ao posto de controlo porque temem que os seus rostos sejam destruídos. Ronaldo temia que os seus rostos fossem destruídos.” Comentário técnico anterior de Peres. Ex-jogador do West Ham mais difícil: “Ele vira essa perninha assim, eu fico com raiva dele: você é o exemplo, o líder, você tem a força do abdômen e da musculatura peitoral, e aí vira porque tem medo de pegar a bola? Eles estão com medo, levante-se. “

Já acompanha a página de esportes do ilGiornale.it?