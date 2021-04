LIVE TJ – PIRLO TO DAZN: “Head é nosso oponente número um. Ele fez uma boa corrida. Dybala seria muito útil nas últimas corridas. Buffon nos traz muita energia e ainda quer”

Andrea Pirlo responde a perguntas dos colegas de Dazen:

Assistimos à Juventus entre o primeiro e o segundo tempo. Parece que seu primeiro oponente é a cabeça ….

`ʻO primeiro adversário é definitivamente a cabeça, não começamos com o comportamento certo, mas depois de tantas coisas que aconteceram nos últimos dias, depois da derrota em Bergamo, não foi fácil chegar mesmo com as energias mentais para enfrentar ao máximo nesta partida, mas depois de So sempre ficamos em campo com o foco certo, pois o gol de hoje foram os três pontos que foram essenciais para a nossa jornada, enquanto no segundo tempo fizemos melhor, as distâncias entre os jogadores estavam muito próximos, nós nos movemos mais, e nós temos muito nas entrelinhas, então o jogo foi mais flexível, então foi uma boa corrida, mas o importante foram os três pontos ”.

Não seria melhor não mandar mais Ronaldo para o posto de controle? Mesmo esta noite não está perfeita depois do jogo com o Porto …

“Aconteceu, infelizmente aconteceu esta noite, mas agora temos que avaliar o desempenho. São episódios que podem acontecer, mas não deveriam acontecer. Aconteceu, então também podemos conversar sobre outra coisa”.

Depois do gol de 2-1, conversei com Dybala. O que você falou sobre a posição no estádio?

“Ele é imprevisível porque é muito bom jogando nas entrelinhas, no primeiro tempo ele fez menos do que no segundo porque provavelmente estava muito longe das linhas de passe, principalmente durante a fase de construção, então a partida ficou muito lento e muito previsível., Por isso pedi acima de tudo que procurasse uma posição mais central, e talvez também que procurasse profundidade quando recebam os jogadores do lado de fora, especialmente com Cuadrado para dar um pouco de espaço, ou para expandir-se também com Cuadrado internamente um pouco mais .Mas aí no segundo tempo mudamos Algo, tentamos desenvolver o Danilo um pouco mais, construir com dois em vez de três, aí os espaços se abriram e encontramos mais meio-campo para os jogadores nas entrelinhas . “

Há quanto tempo Dybala está desaparecido este ano?

“Faltou porque é um jogador importante, com qualidades que não podemos dizer agora, porque o conhecemos há anos. É um jogador que vai mais longe com os minutos e à medida que o seu estado piora, na realidade esta noite melhorou mesmo com o passar dos minutos, porque ele precisava ficar. “” Em campo, pegue os minutos e aumente a consciência do que ele pode fazer em campo, então faça um grande jogo. Agora ele terá mais tempo para fazer melhor nos últimos jogos. “

A reação hoje veio depois de 1: 1. Como você explica os muitos erros do primeiro tempo?

“É uma recepção errada, estamos há muito tempo e temos centros muito distantes para desenvolver um jogo de coral. Tivemos que procurar os nossos companheiros de equipa com passes longos e existe o risco de erros e o desenvolvimento tornar-se um problema”.

Como você vê Buffon hoje e possivelmente no futuro?

“Gigi é Gigi, eu o conheço desde os 16 anos. Começamos juntos e ainda estamos juntos. Uma pessoa extraordinária e um herói absoluto que sempre teve o mesmo desejo por anos. Ele nos traz muita energia e ele ainda quer mostrar quando ele joga. “

Vários gols foram marcados nas últimas corridas …

“Sofremos muito com escanteios e lances de bola parada, o que não é nosso porque com a linha dupla estávamos indo bem. Quando você sofre muito, significa que falta interesse e você não está 100% e corre o risco corridas comprometedoras. Não podemos suportar isso. “