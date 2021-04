Juventus Transfer Market, Dybala para Inter | O argentino está a céu aberto

Da temporada da Juventus ao Ronaldo e do Messi ao Inter, aqui estão as palavras de Paulo Dybala em transmissão ao vivo pelo Twitch.

Para acompanhar e interagir diretamente no último Calciomercato Inscreva-se no canal do YouTube

Dybala Temporada classificada como decepcionante até agora Juventus: “Nós ganhamos Supercopa Contra o Nápoles Vamos enfrentar a taça da ItáliaAtalantaMas o scudetto vai acabar comInter… “, suas palavras durante uma transmissão ao vivo no Twitch com Ibai Llanos, comentarista ao vivo e esports.“ Tem sido um ano diferente para nós – acrescentou o atacante argentino, que também terminará em junho de 2022 – Mudamos muito e esperamos fazer melhor na próxima temporada. “

Ronaldo – “Cristiano e eu nos desafiamos a chegar a 100 gols com a Juventus: eu errei um gol, ele erra três … ele sempre quer ganhar, mesmo nos treinos, e se ele perder fica intransponível por alguns minutos.”

Messi – “Falava-se da sua possível chegada à Juventus, mas sabia-se que seria muito difícil. Ele ou CR7? São dois jogadores diferentes e não sei como escolher um deles.”

Chegada na italia – “Tive que tomar uma decisão entre Twente e Palermo. Havia uma grande diferença no nível econômico: o Twente ofereceu US $ 3 milhões, Palermo 12. O que me levou a escolher é o potencial de crescimento. Então, escolhi Palermo, jogar também na Primeira Divisão com alguns dos melhores jogadores do mundo ”.

Lado de dentro – “Quando já estava em Palermo, falava-se de um grande interesse pelo Inter, mas o presidente Zamparini não queria me vender. Não houve outras ofertas da Espanha e da Inglaterra.”