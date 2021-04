MotoGP e Jerez caem na Dorna e aceitam “spin”. A partir do próximo ano apenas 3 GPs entre Espanha e Portugal? OA Sport

O Moto GP Preparando-se para mudar seu rosto e se tornar Menos centrado no hispano. Esta é a vontade da FIM e da Dorna, que planeiam o futuro dos Campeonatos do Mundo de duas rodas que começam na Península Ibérica. O objetivo declarado é ter um máximo 3 prêmios do Grande Prêmio para cada temporada entre Espanha e Portugal, Um fato que, no passado recente, gerou indignação dos organizadores espanhóis. No entanto, a frente está se tornando menos unida, como evidenciado pelo fato de que assim é Jerez de la Frontera Assinou acordo até 2026, que prevê regular “apenas” Três edições Do Grande Prêmio da Espanha.

O anúncio veio nas proximidades da corrida marcada para a Andaluzia na próxima semana. Mammen Sanchez, prefeito de Jerez de la Frontera, disse à imprensa que o novo contrato estipula que o município governado pelo Grande Prêmio da Espanha sediará em 2022E a 2023 e 2025. “Poderíamos ter ficado fora do jogo” – Cidadão primeiro explicado – Ou incluía corridas de pelo menos três temporadas. Não havia muitas alternativas, Ou este acordo foi assinado ou não faremos parte do Campeonato Mundial“. Assim, Jerez é o segundo local a aceitar a rotação depois dele Valencia. Assim, a frente conservadora ficou reduzida apenas a Barcelona, ​​Aragorn e Portimão (na verdade estamos a falar de três corridas por ano na Península Ibérica, não em Espanha em sentido estrito).

É quase impensável pensar em tal cenário, especialmente considerando como até 8 das 14 corridas serão disputadas entre Espanha e Portugal em 2020! No entanto, não devemos esquecer como Carmelo Isabelita era tão claro antes do início da pandemia. EU ‘Alvejando É que você tem um calendário 22 Grand Prix A partir de 2022, entrando no maior número de países possível. Em 2021 está programado 19 Corridas, incluindo 5 na Península Ibérica, mas a situação vai mudar quando a emergência de Covid desaparecer

Argentina e Estados Unidos da América, Atualmente “diferido” para 2021, é em qualquer caso uma presença permanente no calendário. Retorno do Grande Prêmio do Brasil Sobre isso Indonésia. Além disso, em 2023, uma entradaHungria. Em tudo isso, o gosto não deve ser esquecido República Checa, Excluído do programa 2021, pode voltar a jogar. É por isso que queremos reduzir o número de corridas ibéricas para 3. É claro que a viabilidade de alguns projectos tem de ser verificada, pelo que não se pode excluir que as pistas espanholas temporariamente “no banco” de ano para ano possam regressar Recuperação Se qualquer uma das paradas especificadas for invertida.

Foto: Shutterstock