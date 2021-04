“Muitos clubes vão falhar e o futebol vai doer.”

Madri, Espanha) – O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, voltou a falar sobre a Premier League, um projeto que foi anunciado no domingo passado e foi destruído após apenas 48 horas:A Premier League entra em conflito com os torneios nacionais e com base no mérito? Ambos estão incorretos, mas tudo foi manipulado. – Ele declara em entrevista que realizou com A.S. e foi liberado na fiscalização. Não é um plano exclusivo e nada atrapalha os torneios. O Projeto Superlega é o melhor que pode e tem sido feito para ajudar o futebol a sair da crise. O futebol foi atingido porque sua economia está em colapso e temos que nos adaptar aos nossos tempos. A Premier League não entra em conflito com as ligas nacionais e tem como objetivo ganhar mais dinheiro através do futebol. Ele achava que estava dando mais atenção às festas. E acho que a nova correção da UEFA não resolve o problema porque o que foi oferecido não é melhor do que o que já está lá. Além disso, não podemos esperar até 2024. Mas, mesmo assim, fizemos algo errado. Vamos fazer um tour e comparar as ideias. Talvez a solução seja o que os quatro primeiros colocados em cada país. Não sei. Mas há algo que precisa ser feito porque os jovens, entre 14 e 24 anos, estão abandonando o futebol porque ele os entedia diante de outras diversões de sua preferência. Existem quatro bilhões de fãs de futebol em todo o mundo e metade deles são fãs de clubes da Premier League. O futebol é o único esporte global“