Portugal GP 2021: Programa, Circuito, Horários Sky e TV8 – Fórmula 1

A F1 continua a temporada de 2021 na Europa, visitando o circuito do Algarve, na região de Faro, em Portugal. Caminho Portimão Já fazia parte do calendário de 2020 como Ímola, dando aos fãs uma corrida vibrante de asfalto molhado nas primeiras voltas que viu Carlos Sainz assumir a liderança ao volante de sua McLaren e ditar a velocidade antes de acabar novamente nas garras de Mercedes. A pista é altamente técnica e apresenta grandes variações de altitude, subidas e descidas que colocam o monoposto à prova e funcionará como um termômetro indicativo dos valores em campo. A Red Bull sonha em bater a Mercedes nas duas classificações frente à Mercedes e Lewis Hamilton, com a chegada de Max Verstappen a Portugal nas asas do entusiasmo após o sucesso de Imola que anulou a desilusão de Sakhir. Atrás das duas grandes equipes, o cabo de guerra entre McLaren e Ferrari pelo terceiro lugar deve ser seguido com atenção, sem esquecer o Alpha Tour, que até agora na corrida não expressou na corrida o potencial a que aludiu nos treinos livres e nos qualificação.

Os pilotos só poderão usar o DRS na longa reta desde a linha de chegada que leva ao “acelerador” na Curva-1, um ponto técnico de difícil leitura com uma aterrissagem vertiginosa se aproximando da curva à direita. O evento será transmitido em Direto exclusivo Isto Sky Sport F1E a FormulaPassion.it Obviamente, ele fornecerá os fatos transcricionais para todas as sessões. TV8 Ele vai garantir a transferência das eliminatórias e o adiamento da corrida. Aqui estão todos os detalhes dos programas de TV e as características do circuito.

Linhas do tempo

Sexta-feira, 30 de abril

PL1 das 12:30 às 13:30, ao vivo na Sky Sport F1 e FormulaPassion.it

PL2 das 16:00 às 17:00, ao vivo na Sky Sport F1 e FormulaPassion.it

Sábado, 1 de maio

PL3 das 13h às 14h, ao vivo na Sky Sport F1 e FormulaPassion.it

Qualificação das 16h00 às 17h00, ao vivo na Sky Sport F1 e FormulaPassion.it

Domingo, 2 de maio

Grand Prix, começando às 16:00, ao vivo na Sky Sport F1 e FormulaPassion.it

Programação na TV8 (Horários não confirmados)

Sábado, 1 de maio

Qualificação adiada a partir das 19:00

Domingo, 2 de maio

A corrida está atrasada, a partir das 18:00

F1 GP Portugal

Estrada: 4.633 km

Número de voltas: 66

Distância de corrida: 306.826 quilômetros