Formações possíveis – Série A, última transmissão ao vivo da 33ª rodada: Nestorovsky termina nos boxes

Possíveis formações

Em dois dias, o projeto da Liga Europa foi vendido aos times italianos, grandes ou não.É hora de pensar no torneio, especialmente na batalha pelas regiões europeias que se intensificou dramaticamente após os resultados do meio da semana. Discurso que também se aplica a grande parte da crise após o retorno de Cagliari. Aqui estão as últimas notícias da Rodada 33 da Série A, coletadas por nossos correspondentes:

O artigo está em atualização!

Genoa Spezia – Formações oficiais

Gênova (3-4-2-1): Beren. Biraschi, Goldaniga, Masiello; Zappacosta, Badelge, Strutmann, Crichito; Pandev, Bajaka; direito. Treinador: na Jordânia.

Spice (4-3-3): Providel. Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Maggiore, Sina, Popega; Farias está abatido e giroscópico. Treinador: italiano.

Acompanhe a transmissão ao vivo da TMW aqui em Gênova-Spezia!

Parma Croton – sábado, 24 de abril, 18h00, Estádio Enyo Tardini

Parma (4-3-3): pombos; Conti, Coelhinho, Osório, Pisela; Gracie, Bruegmann, Hernani; Cara, Cornelius, Mihila.

Treinador: D’Aversa.

Croton (3-5-2): kordase; Djedji, Golemitch, Como; Pereira, Messias, Bienal, Molina, Rica; Ounas, Simi.

Treinador: Cosmi.

Sassuolo Sampdoria – sábado, 24 de abril, 20h45, Estádio Mapei

Sassuolo (4-2-3-1): conselho; Tolgan, Cheriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Traore; Devril.

Treinador: De Zerbi

Sampdoria (4-4-2): Odero; Berezinski, Tonelli (Yoshida), Kolly, Ogilo; Candriva, Adrian Silva, Thorsby, Damsgaard (Yankto); Gabiadini, Keita Baldi.

Treinador: Ranieri.

Benevento-Odense – Domingo, 25 de abril, 12h30, Estádio Cerro Vigoretto

Benevento (3-5-2): Montebo; Gleick, Calderola, Barba; Empota, Heatimage, Viola, Ionita, Letizia; Gayish, Labadola.

Treinador: Filippo Inzaghi.

Udinese (3-5-2): Moso; Picao, Bonifazzi, Newtink; Larsen, DePaul, Wallace, Arslan, Ziglar; Pereira, Llorente.

Treinador: Gotti.

Fiorentina – Juventus – Domingo, 25 de abril, 15h00, Estádio Artemio Franchi

Fiorentina (3-5-2): Dragovsky; Milinkovic, Pisela, Cáceres; Venha, Amrabat, Bulgar, Castroveli, Peraghi; Vlahovich, Ribery.

Treinador: Iacini

Juventus (4-4-2): Cheschisney; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Quadrado, Bentancur, Rapiot, McKinney; Morata, Ronaldo.

Treinador: Pirlo.

Inter-Hellas Verona – domingo, 25 de abril, 15h, Estádio Giuseppe Meazza

Lado de dentro (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Frij, Bastogne; Hakimi, Barilla, Brozovic, Sensi, Perisic; Lotaro Martinez, Lukaku.

Treinador: Conte.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidovic, Magnani, Dimarco; Varuni, Tamizi, Barak, Lazovic; Salcedo, Zakani; Lasanha.

Treinador: Yurek.

CAGLIARI-ROMA – Domingo, 25 de abril, 18h00, Arena da Sardenha

Cagliari (3-5-2): Vice; Rujani, godin, carbonato; Zappa, Nandez, Duncan, Marin, Likogiannis; João Pedro, Pavoletti.

Treinador: Simples.

Roma (3-4-2-1): À Vigilância; Mancini, Cristante, Fazio; Reynolds, Diawara, Villar, Bruno Pires; Perez, Pellegrini; Mayoral.

Treinador: Fonseca.

Atalanta, Bolonha – Domingo, 25 de abril, 20h45, Joyce Stadium

Atalanta (4-2-3-1): Golini; Toloy, Romero, Palomino, Djamcity; Pesena, Fruiler Malinowski, Pasalic, Morel; Zapata.

Treinador: Gasperini.

Bolonha (4-2-3-1): Skurupsky; De Silvestri, Danilo, Somoru, Mapai; Skotten, Svänberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palácio.

Treinador: Mihajlovic.

Torino – Nápoles – segunda-feira, 26 de abril, 18h30, Stade de Grande Torino

Turin (3-5-2): Serego; Atribuição, ncolo, bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

Treinador: Nicolas.

Nápoles (4-2-3-1): Meret, De Lorenzo, Rahmani, Coulibaly, Mario Roy; Diem, Fabian Politano, Zelensky, Insigne; Mertens.

Treinador: Gattuso.

Lazio Milan – segunda-feira, 26 de abril, às 20h45, Estádio Olímpico

Lazio (3-5-2): Rina; Marousic, Akribi, Rado; Lazare, Milinkovic, Leva (Cataldi), Luis Alberto (Pereira), Pérsia; Coréia, construindo.

Treinador: Simone Inzaghi.

Milão (4-2-3-1): Donnaruma; Calabria, Romanioli, Tomori, Dalot; Casey, Bin Nasser; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Liao.

Treinador: Stefano Pioli.