problemas à frente benfica e seu chefe Manuel Ruy Costa Velho conhecido do futebol italiano.

lá imprensa local Foi anunciado que o poder judiciário abriu uma investigação ao caso do clube desportivo do clube português e membros do conselho de administração na gestão 2016/2020 e estes continuam nos cargos.

Pelos primeiros rumores na imprensa, parece que o mesmo clube confirmou as mesmas investigações em andamento.

Entre os suspeitos lá Manuel Ruy Costaque jogou na Itália por anos, no início Fiorentina e depois para o Milan, Atualmente é o presidente do clube Luís Filipe Vieiraque já havia renunciado no verão de 2021 após sua detenção, foi condenado como parte de outra investigação sobre fraude e fraude fiscal.

Na presente investigação, que decorreu da investigação do Ministério Público aos emails pirateados, o Benfica é acusado de ter beneficiado de resultados fraudulentos em vários jogos. O extrato do clube anuncia o total Abertura à cooperação com as autoridades competentes.

Os primeiros rumores na imprensa foram confirmados pelo mesmo clube desportivo da capital lusitana, que divulgaram em comunicado oficial:

“Tendo em conta a notícia hoje divulgada, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD confirma que foi constituído arguido no dia 3 de janeiro relativamente aos membros do Conselho de Administração no mandato 2016-2020 que se mantêm em funções. O Benfica não fará mais comentários, uma vez que o julgamento está sujeito a segredo judicial. Benfica SAD manifesta a sua total disponibilidade para cooperar com as entidades competentescomo sempre foi o caso até agora“.

