Villarreal-Real Madrid, encontro azul com antigo abraço: Aconteceu no pré-jogo

Pimenta Rainha e Raul albiol Eles foram os heróis do dia com Villarrealna delicada disputa do campeonato vs Real Madrid para Carlos Ancelotti.

Antes da partida, houve um encontro no túnel do “Stadio della Ceramica” que levaria ao campo, na partida que então venceram albiol e colegas.

Raoul Albiol que era muito necessário Carlos Ancelotti por mais um ano em Nápoles, antes da despedida anteriormente declarada aos espanhóis, com o desejo de regressar a Espanha. Uma conversa com sorrisos e abraços fortes entre os dois, mesmo antes do desafio como “adversários”, eternizados em imagens vivas, pouco antes do início da partida. Memórias dos Azzurri, considerando que a presença de Albiol em Madrid nunca conheceu o destino cruzado do mesmo treinador que mais tarde o atenderia em Nápoles, na experiência com o Vesúvio. Imediatamente, Imagem de abraços entre Albiol e Carlo Ancelotti.

Albiol e Ancelotti

Villarreal, abraço e vitória: Ancelotti derrotado, Albiol e Reina triunfaram

A vitória dos ex-jogadores da Azzurra, albiol E Rainhaao custo de Carlos Ancelotti Nasceu em Real Madrid. A vencer por dois golos a um do Submarino Amarelo, Jeremi Pino e Gerard Moreno marcaram, enquanto Benzema marcou o momentâneo empate.