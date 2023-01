Cremona é excelente, o clube italiano não está incluído no jogo

Antes do início da partida, um minuto de silêncio foi observado em memória da morte do jogador de futebol cremonês Gianluca Vialli.

Nesta primeira corrida de 2023, Cremona entra em campo com Rossini, Ferrarini, Menicozzi, Poffo e L.A.

O técnico federal Michele Vanni escolheu a escalação inicial de seis jogadores Passaro-Despigne, os jogadores Esposito e Giuliani e os jogadores essenciais Accari, Modeste e Libero Rebecchi.

Um bom arranque para o Club Italia (0-3) que se recusou a tentar reconquistar o Cremona (4-4), voltou a assumir a liderança, empurrando para +3 (4-7). Os Blues mantêm um bom ritmo e mantêm o adversário à distância (7-11). O Cremona reagrupa e restabelece a paridade (11-11) e a partida toma caminhos de equilíbrio (14-14). Então o time da casa encontra a primeira prorrogação do dia (17-14) e a treinadora Fanny decide que é hora de parar o jogo. O timeout não surtiu o efeito desejado e Cremona aumenta sua vantagem (20-14). Azzurrine luta para sair do momento difícil (23-16) e Esperia vence o primeiro set (25-19).

De volta a campo, os cremoneses, campeões da partida voadora, ainda impõem o seu jogo (8 a 0). O Club Italia luta para encontrar uma boa escalação e o Cremona sobe para +10 (12-2). O momento difícil continua para os “azzurri”, que não conseguiram entrar no jogo e o Esperia venceu com facilidade o segundo set (25-10) e liderava por 2-0.

O início do terceiro intervalo foi definitivamente mais equilibrado, já que as duas formações estavam essencialmente emparelhadas (6-6). É o Cremona quem vira o impasse a seu favor, com quebra de +5 (11-6). Tempo retirado do banco Azzurrine não consegue colocar Giuliani e seus companheiros de volta nos trilhos e o time da casa aumenta sua vantagem (15-8). A treinadora Fanny decidiu que era hora de parar o jogo. No entanto, os açorianos não conseguem recuperar eficácia e continuidade, frente a Zampedry e seus companheiros, mantiveram o ritmo (19-12, 20-14) e venceram os sets e a partida (25-16).

Os Protagonistas-

Simona Poffo (D & a Esperia Cremona) – « “Queríamos muito esta vitória, precisávamos para o ânimo e para desanuviar um pouco a cabeça. Estivemos bem a aguentar o golo, principalmente a pensar em nós próprios e a fazer um jogo melhor do que nos jogos anteriores. Depois desta vitória conseguimos vamos entrar na semana com um ar e uma disposição diferente olhando para o jogo do Sassuolo. Parabéns para nós! »

Michele Vanni (Treinador do Clube Itália) – « Para todos nós, é uma corrida difícil e de forma alguma nossa experiência pode ser comparada à de outras equipes. Hoje a atitude e a vontade de atacar os adversários estiveram ausentes, ainda que tenhamos começado com muito equilíbrio. Quando o Cremona começou a fazer as coisas direito, não reagimos e nos machucamos. Temos que atacar o adversário, não pensando em competir com a experiência, e explorar os fundamentos que distinguem as nossas meninas. ».

Mesa-

D&A ESPERIA CREMONA – FC Italia 3-0 (25-19, 25-10, 25-16)

D&A ESPERIA CREMONA: Rossini 10, Ferrarini 5, Mennecozzi 1, Buffo 17, Kullerkann 7, Kullerkann 13, Zampedri (L), Landucci 1. NÃO ENTRE: Balconati, Coppi, Piovesan, Giacomello. Rebanhos Magiri.

Clube da Itália: Esposito 7, Acciarri 5, Passaro 2, Giuliani 3, Modesti 1, Despaigne 3, Ribechi (L), Viscioni 6, Adriano 2, Amoruso 2, Batte 1, Micheletti 1, Gambini. Ne: Munique (esquerda). todo o mundo.

Árbitros: Candeloro, Polenta

Comprimento do grupo de notas: 25′, 19′, 23′ Total: 67′

Melhor jogadora: Simona Buffo (D&a Esperia Cremona) –