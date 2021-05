M Sport: “Temos todos os motivos para estar otimistas com o Rali de Portugal”

Enriquecido pelo bom Rally da Croácia no mês passado e pelos primeiros testes, aparentemente positivos, do novo Rally1 na corrida do WRC 2022, M Sport Ele está se encaminhando para a primeira fase da Copa do Mundo de 2021 em estradas de terra com o desejo de desenvolver um de seus horizontes juvenis e poder seguir em um caminho positivo.

Estreia de Fourmaux em Portugal, novamente no Ford Fiesta WRC

O Rali de portugal Na verdade, a equipe britânica vai participar de 20 a 23 de maio Ford Fiesta WRCAo lado do titular permanente Joss Greensmith, Talento potencial Adrian FormoE a Que depois de aproveitar a vantagem na Croácia em sua estreia no Mundial de Rally (os últimos cinco minutos e meio de vitória, e uma série de bons momentos nas especiais) ele terá uma segunda chance com o carro, enquanto estará a sua largada absoluta em Portugal. “Estou muito feliz e muito entusiasmado por jogar contra Portugal, como estava quando Rich [Richard Millener, il team principal, ndr] Ele me disse que eu faria essa caminhada. Eu participei como espectador em 2019, mas esta será a minha primeira vez na corrida sabendo que será bastante desafiador. Mas espero ter um bom ritmo e desfrutar de toda a semana, como fiz na Croácia ”, explicou o jovem francês, também apoiado pela Red Bull, que se destaca na pintura do carro. Então o piloto, que costuma competir com a M-Sport no WRC2 com o Fiesta Rally2, concluiu: “Não tenho grandes expectativas, como na Croácia. Um bom resultado para mim seria chegar aos seis ou sete primeiros a bom ritmo nas especiais e conseguir um lugar entre os cinco primeiros do PS. Estou totalmente confiante, mas ainda estou aprendendo. Minha superfície favorita é a de terra e fiz boas corridas de terra, incluindo o Rally GB em 2019, quando fiquei em segundo lugar no WRC2. Para minhas configurações, assisti a vários vídeos dos últimos lançamentos: [la strada] Parece bem difícil em alguns lugares, com muitas pedras no caminho na segunda faixa. O primeiro rolo parece arenoso em algumas etapas, com cascalho muito fino. Mas tudo parece ótimo e tenho certeza que será uma marcha muito bonita. ”

Greensmith: “Meu objetivo é ficar entre os cinco primeiros.”

Tal como referido, Greensmith vai também correr em Portugal, claro, no outro Fiesta WRC e com o novo piloto ao seu lado pela segunda vez esta temporada. Chris Patterson. Uma combinação que deu os primeiros bons resultados na Croácia, onde conseguiu um decente sétimo lugar, o melhor resultado dos britânicos no início da atual temporada. O britânico, que se estreou no Fiesta WRC em Portugal em 2019 (e depois usou-o outras vezes na altura em que olho para esta corrida, mas para substituir o então lesionado Elvin Evans), explicou. “É definitivamente bom correr em um país que adora rally, e é o evento sazonal que estou ansioso por isso. É minha primeira corrida em um carro WRC […]. Sempre me proponho objetivos, e os 5 primeiros são realistas. Teríamos terminado em quinto na Croácia se não fosse por um infeliz problema técnico que nos fez perder tempo. Mas foi um bom passo em frente e quero dar o mesmo passo novamente em Portugal, principalmente depois da mudança de copiloto. […]. Mas para chegar aos cinco primeiros neste nível, tudo deve ser bem feito e não posso cometer erros. ” Além dos testes, a fim de se preparar para esta corrida, Greensmith também conduziu sessões privadas em uma bicicleta ergométrica em um ambiente de sauna (os britânicos estão bem, mas para ser honesto, ele provavelmente não tem um ajuste e esbelto como alguns de seus colegas).

Sonnenen: “Posso vencer os adversários no 2 Campeonato do Mundo de Ralis em Portugal”

Assim como na Croácia, Timo Sonin Fiesta vendeu WRC para Fourmaux, então também nesta volta ele será introduzido no WRC2 onde o francês normalmente corre, a bordo da versão Rally2 que levou os Balcãs a um honroso segundo lugar, ocupando o mesmo lugar no Power Stage (direita, quatro adicionais pontos de bônus). Quanto a Portugal, onde subiu ao pódio com o Fiesta R5 no WRC2 há quatro anos e terceiro com o Fiesta WRC em 2018, Finn comentou: “Este é um rali bastante traiçoeiro e violento. Se ficar muito quente e começarmos nas posições traseiras extremas, podemos encontrar muitas pedras aparecendo na estrada, dificultando a vida dos pneus, que é algo que temos que administrar. […] Basicamente, temos que ir para a mesa, mas cuidamos dos pneus. ” Depois acrescentou: “As minhas memórias de Portugal são boas. Meu rally não foi meu primeiro campeonato mundial

Finlândia mas Portugal, e esse sempre foi um dos meus ralis preferidos, pois consegui bons resultados. Se tivermos um bom ritmo, tentarei vencer se houver chance. O principal é conseguir bons resultados para o carro e buscar mais pódios para a equipe e para mim. O WRC2 está muito competitivo nesta temporada, com muitos bons pilotos, e estou realmente ansioso para o desafio. Posso superar e derrotar esses pilotos – Sonnen eventualmente admite – mas tudo ainda é possível. Só precisamos de uma marcha realmente perfeita para chegar ao pódio. ”

Christenson busca a salvação

Também no começo Tom Christenson, Que fez sua estreia no WRC2 com a M-Sport na Croácia não da melhor maneira, e foi forçado a se retirar devido a um acidente. Assim, o campeão do WRC Junior 2020 não terá outro objetivo em Portugal senão terminar a prova de forma digna, o que vai restaurar a confiança da equipa. “Você pensa no Rally de Portugal e acha que se parece com o famoso teste de salto Favi, mas depois de olhar mais a fundo para a câmera dos organizadores, percebo que é bastante técnico em alguns lugares, mas também muito rápido em outros”, comentou Christenson . “A Croácia foi definitivamente uma grande aventura para nós e algo difícil de acontecer, mas estou muito feliz com o que fizemos no PS onde corremos. Me senti muito relaxado, gostei muito de trabalhar com a equipe, muito profissional, tudo foi ótimo, então é muito bom continuar com eles. Ver a linha de chegada da última prova, vai ser tudo para mim. Nunca penso no que farei em termos de resultado, porque sempre quero vencer, então Nunca penso em nada diferente. Também sei que é difícil para mim por experiência própria, então estou procurando um ritmo realmente bom com o qual me sinta confortável e rápido. Estávamos vivendo um sonho na Croácia antes do acidente que então se transformou em um pesadelo. Agora eu quero viver esse sonho novamente.

Millener: “Sem pressão sobre Fourmaux e Greensmith”

Por fim, uma palavra do presidente da equipe Richard Milner, muito otimista diante dos resultados recentes da equipe (que ainda é a terceira no ranking de fabricantes e equipes oficiais, apenas 14 pontos da costela Hyundai Motorsport, 2C-Competition, que é a quarta): “Temos todos os motivos para estar confiantes. Antes do Rali de Portugal […]. Nós sabemos que será

É um evento difícil e chegar aos cinco primeiros será difícil, mas para Adrien e Gus, não estamos pedindo feitos heróicos. Eles têm Plano de jogoObviamente, queremos que eles avancem no rally e que Adrien ganhe confiança, dada a sua inexistente experiência ao dirigir um World Rally Car no cascalho. Para Gus, este é o primeiro evento que ele experimenta no World Rally Car e isso o ajudará a continuar sua colaboração com Chris. Para Adrien, esta é apenas sua segunda aparição em um carro do WRC no Campeonato Mundial e sua estreia na gravilha em um evento incomum, então haverá muito para se adaptar em um curto período de tempo. Mas não há pressão sobre nenhum deles. “Eles têm uma missão a cumprir para chegar à linha de chegada, mas também esperamos ter tempos competitivos durante o evento, e eles são mais do que capazes de fazer isso.”

Quanto aos outros pilotos, Milner concluiu: “Podemos contar mais uma vez com o ritmo de Teemu e com a sua experiência no WRC2. Não quero criar expectativas, mas Teemu tem tudo para vencer nesta categoria, mostrando o desempenho do Ford Fiesta Rally2, que também aconteceu na Croácia. Para Tom, esta é outra grande oportunidade de aprender e melhorar sua transição de Rally4 para Rally2 […]. A Croácia não foi um começo perfeito para ele, mas Tom é muito capaz e muito decidido e vai se recuperar muito rapidamente. ” Finalmente: “Além dos nossos testes em Portugal, estamos começando um evento na próxima semana após um teste bem-sucedido na Espanha, já que nossos preparativos para a era híbrida baseada no Rally1 continuaram, que começará em 2022.”