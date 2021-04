Juventus, Bargegia: Elkan ordenado a vendê-lo | Futebol americano Notícias importantes | Esporte e vá

Problemas no playground, problemas na comunidade, problemas em edifícios são importantes. Momento negro para Juventus E de acordo com Paul Bargicia O primeiro passo para a Juventus deve ser a venda RonaldoPor ordem do acionista majoritário. Um ex-jornalista da Mediaset escreve em seu blog

Propriedade do clube, ou seja, Exor na pessoa de seu chefe John Elcan Ele pediu ao presidente da Juventus que vendesse Ronaldo no final da temporada … A Juventus era seu atacante prisioneiro e suas opções ambiciosas. Então, o fato de que menos de 28-30 milhões podem ser vendidos de outra forma gera ganhos de capital. Os contactos com o seu agente continuam, mas recentemente o projecto de regresso ao Real Madrid ruiu, como explicou Florentino Perez. Agora, a hipótese do Manchester United ainda está sendo estudada.

Da eliminação da Champions League contra o Porto ao caos SuperligaNo final do caso Suarez, está claro que a Juventus não está mais no controle. Seria certo esperar que heróis como Ronaldo fizessem a diferença agora; Infelizmente, porém, sua dor de estômago causou problemas.

Havia algo de errado sendo compreendido, já que era Escondeu De câmeras pré e pós-jogo, e tomar a decisão de falar apenas nas redes sociais; Entre outras coisas, com postagens com a camisola de Portugal e não com o seu clube. Aí o seu egoísmo em campo prejudica a equipa por não o fazer crescer e criar um problema, se o português joga mal, toda a equipa sofre porque o jogo é por ele.