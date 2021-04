Ceferin ataca Juventus, Real Madrid e Barcelona: “Terrapiattisti que ainda acredita na Premier League”

Pouco menos de uma semana após o início do caso Superlega e quatro dias após o fracasso do projeto, Alexander Severin Continue falando sobre isso. Desta vez, a cabeça da UEFA está sendo interceptada por microfones Correio diário Não faltam elogios do Reino Unido: “Fiquei realmente comovido com a reação do governo do Reino Unido. Recebi vários telefonemas para Boris Johnson e o secretário de Estado Dwayne durante suas 48 horas de insanidade. Eles estavam à direita lado da história no momento certo e isso me atingiu muito. ”Este esforço conjunto mostra que nem tudo está à venda, e você não pode aparecer com seus bilhões e dizer:“ Eu não me importo com tradição, história e tudo mais amamos, porque tenho dinheiro suficiente e vou comprar tudo. Não existe, este conceito não pode passar.

Contra Juventus, Real Madrid e Barcelona. É claro que o ímpeto número um da UEFA está dirigido aos clubes que tentaram estabelecer a Premier League e, sobretudo, Juventus, Real Madrid e Barcelona: “Todos terão de suportar as consequências, não podemos ignorá-las. Uma diferença clara entre os clubes ingleses e seis outros porque os ingleses foram os primeiros a recuar e admitir o erro São três grupos nesses doze clubes: seis ingleses, depois os outros três (Atlético de Madrid, Milan e Inter, Ed) e depois aqueles que consideravam a Terra plana e acreditavam que a Premier League ainda existia. E entre esses três grupos existe uma grande diferença. Porém, tudo será responsável. Como veremos isso mais tarde? “

Outro ataque a Annelie. Ceferin, que esta semana lutou remotamente várias vezes com Andrea AgnelliEle também volta a falar sobre o presidente da Juventus em um discurso ao Comitê da UEFA: “Foi tão pesado, eu me senti como se estivesse na máquina de lavar. No sábado fui para a Suíça, oito horas de carro, e estava tudo pronto para falar sobre as novas reformas da Liga dos Campeões da UEFA e da Copa da Europa. Também estava agradecendo a Annelie, mas desde então mudei de assunto quatro vezes. Eles estavam contando coisas que nunca me contaram. O cara (Annelie, editora) estava mentindo para mim dizendo: “Não é verdade, não é verdade …” No fim das contas, era isso. É verdade e devo contar publicamente o que aconteceu ”.