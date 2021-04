Quanto ganha Cristiano Ronaldo? Legado do Ás Português

Quanto ganha Cristiano Ronaldo? Vamos aprender mais sobre o legado do herói português que com os seus golos reescreveu a história do futebol.

Quanto ganha Cristiano Ronaldo? Mais do que uma questão legítima, considerando que estamos falando Um dos jogadores de futebol mais fortes da história do futebol, Em um dos esportes mais lucrativos economicamente. Por outro lado, as inúmeras postagens nas redes sociais publicadas pelo jogador da Juventus, Eles testemunham uma vida de luxo desenfreado.

Porque o Cristiano é definitivamente um atleta muito obediente, e não vai faltar um treino nem no final da vida, mas definitivamente Ele também é alguém que adora aproveitar a vida e seu luxo.

Fortune CR7, Que parece não ter limitesE, também por este motivo, a curiosidade sobre o quanto o jogador português ganha realmente é muito forte na multidão. Vamos ver os números em detalhes.

Quanto ganha Cristiano Ronaldo? Um legado incrível …

Então vamos ver quanto Cristiano Ronaldo ganha. De momento, o português tem um contrato em vigor com a Juventus Vale 31 milhões de euros por ano. Simplesmente estipular monstro. Além disso, dada a diferença de altura do CR7 com o restante do salário, percebemos que mais de um jogador, Estamos lidando com uma empresa de verdade.

Até porque o salário de jogador de futebol é apenas uma pequena parte de sua renda. Outra grande fonte de renda para os portugueses Na verdade, ele vem de vários patronos com os quais é parente. Só o contrato com a Nike, por exemplo, permite-lhe ganhar cerca de 24 milhões de euros por ano.

Um montante que tem acesso permitido juntamente com as inúmeras campanhas publicitárias que atesta durante o ano Para arrecadar cerca de 100 milhões de euros anuais. Mais dinheiro será dito do ganho para o jogador de futebol que, após atingir o limite de 36 anos, não parece estar dando o menor sinal de declínio físico.